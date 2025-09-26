Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.





BREAKING: Trump:



I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow, not going to happen.



It’s been enough, it’s time to stop now. pic.twitter.com/SwZjuRqE9j — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ