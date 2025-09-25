Οι κυρώσεις της ΕΕ για την Ουκρανία πλήττουν περισσότερο την Ευρώπη παρά τη Ρωσία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο μιλώντας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας παράλληλα πως ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι η μόνη ελπίδα για ειρήνη στην Ουκρανία».

«Αν δούμε την ιστορία, όλοι οι πόλεμοι τελικά τελειώνουν γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πέτερ Σιγιάρτο.

Σημείωσε ότι η Ουγγαρία έχει δεχθεί 1,3 εκατ. Ουκρανούς πρόσφυγες, ενώ οι τιμές ενέργειας και τροφίμων εκτοξεύθηκαν.

«Η Ουγγαρία τάσσεται υπέρ της κατάπαυσης του πυρός και των ειρηνευτικών συνομιλιών, ωστόσο έχει στιγματιστεί από εκείνους, οι οποίοι –αν είχαν υποστηρίξει μια τέτοια θέση εξαρχής– θα μπορούσαν να έχουν σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι η μόνη ελπίδα για ειρήνη στην Ουκρανία» και πως όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας μπορεί να αποφευχθεί ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Διαβεβαίωσε ότι η Ουγγαρία θα προτιμούσε να πληρώνει πρόστιμο ενός εκατ. ευρώ την ημέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά να αλλάξει πολιτική για τη μετανάστευση. «Η παραβίαση συνόρων είναι έγκλημα και όσοι το διαπράττουν πρέπει να τιμωρούνται», ανέφερε.

«Ανεξάρτητα από τις πιέσεις των Βρυξελλών, η Ουγγαρία θα προστατεύσει τον λαό της και θα αποφασίζει μόνη της ποιοι εισέρχονται στη χώρα. Η παράνομη είσοδος στα σύνορα είναι έγκλημα και οι δράστες πρέπει να τιμωρούνται» τόνισε.

Στο πλευρό της Ουκρανίας, υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή, δηλώνει ο Πρόεδρος της Γεωργίας

«Παρά τους αιώνες συνεχών πολέμων με εισβολείς, το πολιτισμικό περιβάλλον στη Γεωργία χαρακτηριζόταν πάντα από εξαιρετικό ανθρωπισμό, ανεκτικότητα και συμπόνια», ανέφερε ο Πρόεδρος της Γεωργίας, Μιχεΐλ Καβελασβίλι από το βήμα της ΓΣ.

Τόνισε ότι η χώρα του, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, στέκεται σταθερά υπέρ του διαλόγου, της ειρήνης, της σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. «Η θεμελιώδης φιλοσοφία της κυβέρνησης παραμένει να διαφυλάξει την ειρήνη και, όποιο κι αν είναι το κόστος, να προστατεύσει τον λαό μας από τον πόλεμο», είπε.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, σημείωσε ότι ο τετραετής πόλεμος έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες και τεράστια ανθρώπινα δεινά, υπογραμμίζοντας: «Κατανοούμε καλύτερα από πολλούς τον πόνο που υφίσταται σήμερα το ουκρανικό έθνος» και εξέφρασε την «ακλόνητη στήριξη» της χώρας του προς τον ουκρανικό λαό.

Βόρεια Μακεδονία: ΟΗΕ θεμέλιο του διεθνούς δικαίου αλλά σήμερα σε κρίση και διχασμό

«Τα Ηνωμένα Έθνη σήμερα αντιμετωπίζουν ένα γεωπολιτικό και γεωοικονομικό σεισμό που κλονίζει τα θεμέλια της μεταπολεμικής τάξης», δήλωσε η Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα.

Αντί για μια ενιαία διεθνή τάξη, «αναδύονται παράλληλες τάξεις, με δικούς τους κανόνες, αξίες και συμφέροντα», είπε, προσθέτοντας: «Αναρωτιόμαστε αν ο ΟΗΕ μετατρέπεται σε Κοινωνία των Εθνών. Τα σημάδια είναι παντού γύρω μας».

Χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ως «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ και άμεση απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια». Εξέφρασε επίσης ανησυχία για παραβιάσεις του εναέριου χώρου μελών του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει κατά των Χούθι», λέει ο Πρόεδρος της Υεμένης

Ο Πρόεδρος της Υεμένης δήλωσε ότι η χώρα του κρατείται όμηρος από τα «επεκτατικά σχέδια του ιρανικού καθεστώτος και τις πολιτοφυλακές του, που χρησιμοποιούν την πείνα ως όπλο, τη θρησκεία ως εργαλείο και τις θαλάσσιες οδούς ως μέσο εκβιασμού». Τόνισε ότι οι δηλώσεις που χαρακτηρίζουν τους Χούθι ως τρομοκρατική οργάνωση δεν επαρκούν.

Οι πολιτοφυλακές των Χούθι είναι «οπλισμένες μέχρι τα δόντια με προηγμένο ιρανικό οπλοστάσιο», περιλαμβανομένων πυραύλων, ναρκών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και απαγορευμένων όπλων, προειδοποίησε, επισημαίνοντας περαιτέρω ότι επιδιώκουν να μετατρέψουν «την Υεμένη σε εργαστήριο για να πειραματίζονται με τα όπλα των υποστηρικτών τους».

Οι τρέχουσες πολιτικές περιορισμού μόνο χρόνο και πόρους έχουν δώσει στους Χούθι να ενισχυθούν, υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ο ΟΗΕ δεν κατόρθωσε να προστατεύσει ούτε το ίδιο του το προσωπικό στη Σανάα. «Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί ένας διεθνής συνασπισμός για να αποκατασταθεί η ασφάλεια στη χώρα μου και να την απελευθερώσει από τα “νύχια” όλων των τρομοκρατικών ομάδων», κατέληξε.

Ο ΟΗΕ χρειάζεται ρεαλιστική μεταρρύθμιση για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, είπε η Μελόνι

«Αυτό που αποκαλούμε γυάλινο παλάτι πρέπει να είναι πράγματι ένα σπίτι από γυαλί» τόνισε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και πρόσθεσε ότι «οι διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν τη μετανάστευση και το άσυλο, οι οποίες καταρτίστηκαν πριν υπάρξουν η μαζική παράτυπη μετανάστευση ή η εμπορία ανθρώπων, πρέπει επίσης να αναμορφωθούν».

Ανέφερε ότι «όταν ερμηνεύονται ιδεολογικά από πολιτικοποιημένες δικαστικές αρχές, καταλήγουν να ποδοπατούν το δίκαιο αντί να το υπηρετούν».

«Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να στρέφει το βλέμμα αλλού και να προστατεύει εγκληματίες στο όνομα των ατομικών δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

«Τριάντα χρόνια τυφλής πίστης στην παγκοσμιοποίηση τελείωσαν. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά, αντίθετα με τις υποσχέσεις που δόθηκαν, και μπορεί να γίνουν ακόμη χειρότερα», προειδοποίησε, καλώντας να σταματήσουν τα μη βιώσιμα πράσινα σχέδια στην Ευρώπη και τη Δύση, που οδηγούν σε αποβιομηχάνιση πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι σε απανθρακοποίηση.

Σύμφωνα με την κ. Μελόνι ο μη βιώσιμος περιβαλλοντισμός έχει καταστρέψει τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, έχει δημιουργήσει προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και απώλειες θέσεων εργασίας, έχει απομειώσει τη γνώση και δεν έχει βελτιώσει την υγεία του πλανήτη.

Το να το λέει κανείς αυτό δεν σημαίνει άρνηση της κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε, αλλά επιβεβαίωση της λογικής, που συνεπάγεται «σταδιακή μεταρρύθμιση αντί για ιδεολογικό εξτρεμισμό» και τη διατήρηση του ανθρώπου στο επίκεντρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ