Από την αρχή του 2025 έως τον Αύγουστο οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε δεύτερος συνεχόμενος μήνας θετικής ανάπτυξης.

Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία για τον Αύγουστο του 2025, από την αρχή του έτους, παρέμεινε στο 15,8%, εξακολουθώντας να είναι χαμηλότερο από τον ρυθμό που απαιτείται σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Η αγορά υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρέμεινε ο πιο δημοφιλής τύπος ισχύος μεταξύ των αγοραστών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(ACEA).

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας

Μέχρι τον Αύγουστο του 2025 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 15,8% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 12,6% τον Αύγουστο του 2024 από την αρχή του έτους. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμόμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37,5%, από 47,6% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 ταξινομήθηκαν 1.132.603 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 15,8% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν αύξηση: Η Γερμανία (+39,2%), το Βέλγιο (+14,4%) και η Ολλανδία (+5,1%). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία σημείωσε μείωση 2%, παρά το θετικό κέρδος 29,3% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο του 2025.

Τα στοιχεία του Αυγούστου 2025 έδειξαν, επίσης, ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν σε 2.485.069 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+30,5%), Ισπανία (+29,3%), Γερμανία (+10,1%) και Ιταλία (+9,4%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών αυτοκινήτων plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 631.783 μονάδες την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+99,9%) και η Γερμανία (+61,2%), αλλά και η Ιταλία (+62,6%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 8,8% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 6,9%.

Η ετήσια διακύμανση τον Αύγουστο του 2025 έδειξε αύξηση 30,2% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 14,1% για τα υβριδικά αυτοκίνητα, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα επαναφόρτισης κατέγραψαν τον έκτο συνεχόμενο μήνα συνεχούς ισχυρής ανάπτυξης με αύξηση 54,5%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2025 οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 19,7%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 33,5%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-25,2%), την Ιταλία (-17,6%) και την Ισπανία (-13,1%).

Με 2.012.580 νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 28,1% από 34,9% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 25,7%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9,4% για τον Αύγουστο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Αυγούστου 2025 έδειξε μείωση 16,3% για τη βενζίνη και 17,5% για το ντίζελ.

Να σημειωθεί ότι η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί τους 16 μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών, βαν και λεωφορείων της Ευρώπης.