Μια νέα μόδα σαρώνει τα πάρκα της Disney και έχει γίνει το απόλυτο φετίχ των λεγόμενων Disney adults. Πρόκειται για τα “Shoulder Plush”, μικρά λούτρινα που στερεώνονται στον ώμο με μαγνήτη και κοστίζουν 25-30 δολάρια.

Αν και παρουσιάστηκαν το 2018 με τον χαρακτήρα Baby Groot, η επιτυχία τους δεν προέρχεται από τα παιδιά αλλά από τους ενήλικες φαν, που επισκέπτονται τα πάρκα χωρίς συνοδεία μικρών. Οι «Disney adults» τα χρησιμοποιούν για να εκφράσουν την ταυτότητα και τον ενθουσιασμό τους, όπως έκαναν παλαιότερα με τα κλασικά αυτιά του Μίκυ ή τις συλλεκτικές καρφίτσες.

Η Disney έχει ήδη κυκλοφορήσει δεκάδες χαρακτήρες – από τον Ρέμι του «Ratatouille» μέχρι τον Anger του «Inside Out» – και αναμένεται να φτάσει τα 45 διαφορετικά σχέδια έως το 2026. Το προϊόν έφτασε μάλιστα μέχρι τα Toy of the Year Awards του 2025.





Η επιτυχία τους εντάσσεται στη γενικότερη άνοδο της κουλτούρας «kidult», δηλαδή ενηλίκων που αναζητούν τη μαγεία της παιδικής ηλικίας μέσα από παιχνίδια και συλλεκτικά. Ανταγωνιστές όπως η Universal λανσάρουν ήδη πιο ακριβές και διαδραστικές εκδοχές, όπως κουκουβάγιες που κουνάνε φτερά ή δεινόσαυρους που βγάζουν ήχους.

Για τους φαν, όμως, τα Shoulder Plush δεν είναι απλώς παιχνίδια. Είναι σύμβολο προσωπικής ταυτότητας και μέσο αυτοέκφρασης, ακόμη κι αν προκαλούν απορία ή χλευασμό στους υπόλοιπους επισκέπτες.