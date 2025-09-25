Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επανέλαβε την Τετάρτη τη σταθερή στήριξη της Άγκυρας προς την Ουκρανία αναφορικά με την Κριμαία, τονίζοντας πως η ειρηνική διευθέτηση του ζητήματος είναι «αναπόσπαστο κομμάτι της αναζήτησης για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Μιλώντας στην 5η Σύνοδο της Πλατφόρμας της Κριμαίας, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι η Τουρκία ουδέποτε αναγνώρισε την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014 και συνεχίζει να στηρίζει την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους Τατάρους της Κριμαίας, τους οποίους χαρακτήρισε «αναπόσπαστο κομμάτι του πολυπολιτισμικού ιστού της Ουκρανίας» με σημαντική συμβολή στην ειρήνη και τη σταθερότητα. «Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Τατάρων δεν είναι μόνο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και ιστορικό και ηθικό καθήκον για εμάς», σημείωσε, δεσμευόμενος ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους.

Παράλληλα, ο Γκιουλέρ χαιρέτισε τις προσπάθειες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την προστασία των Τατάρων, επαναβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την «προσήλωσή του στην υπόθεση της Κριμαίας».

Τέλος, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Άγκυρας στην Πλατφόρμα της Κριμαίας, που ξεκίνησε το 2021 με πρωτοβουλία του Ζελένσκι για να διατηρήσει ψηλά στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία. «Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της όχι μόνο για την Κριμαία αλλά και για το μέλλον μιας ανεξάρτητης, κυρίαρχης και ευημερούσας Ουκρανίας», κατέληξε.