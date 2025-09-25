«Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, η αξιοπιστία του Οργανισμού μας δοκιμάζεται από την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι, μιλώντας στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ίδιος καταδίκασε τις παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου από τη Μόσχα, εκφράζοντας στήριξη στις διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη.

Αναφερόμενος στα Δυτικά Βαλκάνια, τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του να συμβάλει ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε «ζώνη ειρήνης, ανάπτυξης και ευκαιριών».

Ειδική μνεία έκανε στο Κόσοβο, ζητώντας την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του και εκφράζοντας στήριξη στην ένταξη του στα Ηνωμένα Έθνη.

Παράλληλα, κάλεσε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Αλβανών στην κοιλάδα του Πρέσεβο.

«Το ταξίδι της χώρας μου από την απομόνωση στην ευρωατλαντική ολοκλήρωση, από τη δικτατορία στην ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποδεικνύει ότι ο διάλογος, η συνεργασία και οι κοινές αξίες μπορούν να μεταμορφώσουν τις κοινωνίες», τόνισε.

Ακόμα επισήμανε ότι η Αλβανία είναι «πιο κοντά από ποτέ» στην πραγματοποίηση του μακροχρόνιου ονείρου της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις έως το 2027 και να γίνει πλήρες μέλος της Ένωσης μέχρι το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ