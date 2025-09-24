Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ.

Από την επίθεση αυτή, τη δεύτερη μέσα σε μία εβδομάδα, τραυματίστηκαν συνολικά 22 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Οι τρομοκράτες Χούθι αρνούνται να πάρουν μαθήματα από αυτό που συνέβη στο Ιράν, στον Λίβανο και τη Γάζα» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα το μάθουν σε βάρος τους. Όποιος κάνει κακό στο Ισραήλ θα πληγεί στο επταπλάσιο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη κοντά σε ένα ξενοδοχείο. Η αστυνομία έκανε λόγο για «υλικές ζημιές», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Magen David Adom ανέφερε ότι από τους 22 τραυματίες, οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση: ένας 60χρονος που χτυπήθηκε στα πόδια από θραύσματα και ένας 30χρονος που φέρει τραύμα στο στήθος.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίς το απόγευμα, αφού εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο στρατός. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Η εφημερίδα Israel Hayom γράφει, επικαλούμενη μια προκαταρκτική έρευνα, ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Πριν από λίγες ημέρες, άλλος δρόνος που εκτόξευσαν οι Χούθι έπεσε στην περιοχή των ξενοδοχείων του Εϊλάτ, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά όχι θύματα.

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν έναν δρόνο στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο.

Η επίθεση σημειώνεται την ώρα που το Ισραήλ γιορτάζει σήμερα τη δεύτερη ημέρα του Ρος Ασανά, της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Τα ξενοδοχεία του Εϊλάτ συνήθως είναι γεμάτα αυτήν την περίοδο.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν πολλαπλασιάσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ενέτεινε ακόμη περισσότερο σήμερα την πίεση στην Πόλη της Γάζας όπου την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε μια μεγάλη, χερσαία επιχείρηση εναντίον ενός από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, όπως λέει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

