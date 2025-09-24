Aστυνομικοί δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τις Aρχές. Η επίθεση έλαβε χώρα σε ένα περιφερειακό γραφείο της ICE και όχι σε ένα κέντρο κράτησης.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο ύποπτος πυροβόλησε «αδιακρίτως» στο κτήριο της ICE, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού στην ασφαλή είσοδο του κτηρίου, όπου δέχθηκαν τους πυροβολισμούς τα θύματα.

This morning, a deranged gunman attacked a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Dallas field office from a nearby rooftop. The shooter fired indiscriminately at the ICE building, as well as at a van in the sallyport where the victims were shot.



Three detainees were… — Homeland Security (@DHSgov) September 24, 2025

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities.



While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025



Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον του γραφείου από ένα γειτονικό κτήριο γύρω στις 6:40 π.μ. τοπική ώρα σύμφωνα με την αστυνομία.

Το FBI κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανέφερε ότι ερευνά το περιστατικό ως «πράξη στοχευμένης βίας».

«Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δει από σφαίρες που βρέθηκαν κοντά στον ύποπτο δράστη περιέχουν μηνύματα που είναι κατά της ICE», δήλωσε ο Τζο Ρόθροκ ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του Ντάλας. Μάλιστα μία αχρησιμοποίητη σφαίρα που βρέθηκε στο σημείο είχε το γραμμένο το μήνυμα ANTI-ICE».

Οι Αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου, ενώ και το ακριβές κίνητρο της επίθεσης δεν έγινε αμέσως γνωστό.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με αυτό που, όπως ανέφερε, ήταν οι αχρησιμοποίητοι κάλυκες του υπόπτου, ένας από τους οποίους είχε γραμμένο το «ANTI-ICE» στο πλάι.

«Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, μια προκαταρκτική εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων δείχνει ότι πίσω από αυτή την επίθεση κρύβεται ένα ιδεολογικό κίνητρο», έγραψε ο Πατέλ.



Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο Fox News ότι κανένας πράκτορας της ICE δεν τραυματίστηκε. «Πιστεύουμε ότι πυροβολούσε εναντίον των αστυνομικών και των κρατουμένων από ένα κτήριο με διαμερίσματα…Φαίνεται ότι μπορεί να ήταν ένας ελεύθερος σκοπευτής ή κάποιο είδος μακρινής βολής», είπε η ΜακΛάφλιν. «Μεταξύ των θυμάτων του περιστατικού ήταν και κρατούμενοι», προσέθεσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάλας, Ντάνιελ Κομό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν μετά από αναφορές ότι τέσσερα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, δύο εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους.

(AP Photo/Julio Cortez)

Το περιστατικό έρχεται δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από ελεύθερο σκοπευτή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα, γεγονός που πυροδότησε φόβους για ένα νέο κύμα πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης κατηγόρησαν, χωρίς αποδείξεις, τις φιλελεύθερες οργανώσεις για την υποκίνηση αναταραχών και την ενθάρρυνση της βίας

εναντίον της δεξιάς.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαρακτήρισε το αντιφασιστικό κίνημα antifa ως εγχώρια «τρομοκρατική οργάνωση», παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αποδείξεις που να συνδέουν το antifa με τον θάνατο του Κερκ.



Η υπέρμετρη χρήση βίας που χρησιμοποιούν οι πράκτορες της ICE στο πλαίσιο της καταστολής των μεταναστών χωρίς χαρτιά έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες από τους Δημοκρατικούς και τους φιλελεύθερους ακτιβιστές.

Οι εγκαταστάσεις κράτησης της ICE έχουν γίνει όλο και περισσότερο τόποι σύγκρουσης, με βαριά οπλισμένους πράκτορες να χρησιμοποιούν όπλα με σφαίρες πιπεριού, δακρυγόνα και άλλα χημικά μέσα σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Η σημερινή επίθεση είναι η τρίτη με πυροβολισμούς φέτος στο Τέξας σε εγκαταστάσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Tον Ιούλιο ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε σε κέντρο κράτησης της ICE στο Πρέριλαντ, και ένας 27χρονος άνδρας από το Μίσιγκαν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς αφού άνοιξε πυρ σε έναν σταθμό συνοριακής περιπολίας των ΗΠΑ στο Μακάλεν.

Πηγές: AP, Reuters