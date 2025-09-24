Η κυβέρνηση της Σλοβακίας αποφάσισε σήμερα να αναβάλει επ’ αόριστον την ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με την οποία θα περιορίζονταν τα δικαιώματα των ζευγαριών του ίδιου φύλου και θα επιβάλλονταν αυστηρές προϋποθέσεις για την αλλαγή φύλου.

Με βάση αυτήν την πρόταση, το εθνικό δίκαιο θα υπερτερούσε στο εξής έναντι του ευρωπαϊκού.

Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο ώστε να περάσει το σχέδιό της, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ανέφεραν δύο βουλευτές της πλειοψηφίας, διευκρινίζοντας ότι η ψηφοφορία αναβλήθηκε και δεν ορίστηκε νέα ημερομηνία.

Στα τέλη Ιανουαρίου, αφού παρουσίασε την πρότασή του, ο εθνικιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο επικαλέστηκε «τις παραδόσεις, την πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά των προγόνων μας» για να θέσει «ένα συνταγματικό φραγμό στον προοδευτισμό» και να αποκαταστήσει «την κοινή λογική».

«Έχουμε δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό» που καθορίζονται από τη γέννηση, αναφέρει η πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος, υιοθετώντας τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Το φύλο δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο για σοβαρούς λόγους, με βάση τις προϋποθέσεις που θα τεθούν εκ του νόμου», συνεχίζει το κείμενο. Η κυβέρνηση πρότεινε επίσης να περιοριστεί το δικαίωμα της υιοθεσίας μόνο σε παντρεμένα ζευγάρια, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις.

Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι «σε πολιτισμικά και ηθικά ζητήματα» το δίκαιο της Σλοβακίας επικρατεί του ευρωπαϊκού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

