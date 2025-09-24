Μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Concordia Annual Summit 2025, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ αλ-Σαρά, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρώην διευθυντή της CIA και ανώτατο Αμερικανό στρατιωτικό, Ντέιβιντ Πετρέους – τον άνθρωπο που, σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, είχε διατελέσει επικεφαλής στρατηγός στο Ιράκ την περίοδο της αιχμαλωσίας του Σαρά.

«Κάποτε βρισκόμασταν στο πεδίο της μάχης και σήμερα συναντιόμαστε στον διάλογο», δήλωσε ο Σύρος ηγέτης, γνωστός παλαιότερα με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζολάνι. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι «υπήρξαν λάθη, όπως σε κάθε αγώνα», προσθέτοντας όμως ότι η δέσμευση στη δικαιοσύνη και την αλήθεια ήταν αυτή που οδήγησε στο σημερινό σημείο. «Γι’ αυτό σήμερα καθόμαστε μαζί, όχι ως εχθροί, αλλά ως φίλοι», τόνισε.

Ο Αχμέτ αλ-Σαρά γεννήθηκε το 1982 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σε οικογένεια Σύρων από τα Υψίπεδα του Γκολάν. Μεγάλωσε στη Δαμασκό και το 2003 εντάχθηκε στην αλ-Κάιντα στο Ιράκ. Συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις το 2005 και φυλακίστηκε για πέντε χρόνια στις φυλακές Αμπού Γκράιμπ και Καμπ Μπούκα. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την παρουσία του Πετρέους στο Ιράκ ως ανώτατου διοικητή.

Μετά την αποφυλάκισή του, ίδρυσε το Μέτωπο αλ-Νούσρα, το οποίο αποτέλεσε τον βραχίονα της αλ-Κάιντα στη Συρία. Στη συνέχεια διέκοψε τις σχέσεις του με την τρομοκρατική οργάνωση και προχώρησε στη δημιουργία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, που ηγήθηκε της συμμαχίας ανταρτικών ομάδων η οποία ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Η νέα πολιτική πραγματικότητα αποτυπώθηκε και στη στάση της Ουάσιγκτον: στα τέλη Δεκεμβρίου 2024, οι ΗΠΑ απέσυραν την επικήρυξη των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του, ενώ τον Ιούλιο 2025 ανακάλεσαν και τον χαρακτηρισμό της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης.





Όπως σχολίασε με χιούμορ ο Richard Medhurst στο Twitter: "CIA Reunion - Class of 2011" – μια αναφορά που υπονοεί ότι η συνάντηση μοιάζει με reunion παλιών "συναδέλφων" της CIA, με μια πινελιά σαρκασμού.



