Στη Νέα Υόρκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στράφηκε ενάντια στα λόμπι που επιχειρούν, όπως είπε, να περιορίσουν την ισχύ της Τουρκίας και κάλεσε την τουρκο-αμερικανική κοινότητα σε ενότητα και δράση.

Η ομιλία του Τούρκου προέδρου στο δείπνο που διοργάνωσε χθες το βράδυ η Τουρκο-Αμερικανική Εθνική Επιτροπή Καθοδήγησης είχε σαφή πολιτική και στρατηγική στόχευση. Ο Ερντογάν στράφηκε εναντίον οργανώσεων που, κατά την άποψή του, επιχειρούν να φρενάρουν την τουρκική δυναμική στην Ουάσιγκτον, υπονοώντας το ελληνικό και ενδεχομένως και το ισραηλινό λόμπι, ενόψει της συνάντησής του την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Στις ΗΠΑ, υπάρχουν και ομάδες και λόμπι που διεξάγουν εκστρατείες κατά της Τουρκίας. Αυτές οι δομές αφενός ενοχλούνται από την ενίσχυση των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων και αφετέρου δεν θέλουν να καταγράφετε επιτυχίες στα μέρη αυτά. Γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι στηρίζονται μόνο στην εχθρότητα προς την Τουρκία και για ποιον εργάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενεργοποίηση τουρκικού λόμπι

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε στην τουρκο-αμερικανική κοινότητα, καλώντας σε ενότητα και συλλογική αντίδραση.

«Το να δρα η τουρκο-αμερικανική κοινότητα με αλληλεγγύη ενάντια στις εκστρατείες φθοράς είναι κάτι περισσότερο από ανάγκη, μια επιτακτική υποχρέωση. Αντί να κάνουμε θέμα τις διαφορές μας, πρέπει να ενωθούμε γύρω από τις κοινές μας αξίες και ανησυχίες. Θα είμαστε ένα, θα είμαστε ενωμένοι, θα δράσουμε χέρι με χέρι», ήταν η έκκληση που απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος προς τους ομογενείς του της Αμερικής, προκειμένου να αντιδράσουν στην έντονη πίεση των αντίπαλων λόμπι.