Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνι Γκουτέρες συναντήθηκε την Τρίτη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γκουτέρες καλωσόρισε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, υπενθύμισε τη «διαχρονική δυναμική συμβολή» των Ηνωμένων Πολιτειών στην υποστήριξη του Οργανισμού και εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για αυτή τη στήριξη από την ίδρυση του ΟΗΕ».

Οι δυο άντρες συζήτησαν τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε «τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο» και εξέφρασε «τη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιδίωξη της ειρήνης».

