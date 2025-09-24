Η νορβηγική αστυνομία διερευνά έκρηξη που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε δρόμο στο κέντρο του Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου» την οποία εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος που ανακρίνεται.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, ο Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», είπε ο Σκότνες.



Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών. Ο Σκότνες αρνήθηκε να διευκρινίσει την ηλικία του υπόπτου.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, οι αρχές έστειλαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Όσλο, προειδοποιώντας τους για την έκρηξη.

Η δεύτερη συσκευή που εντοπίστηκε στο σημείο έμοιαζε με στρατιωτικού τύπου χειροβομβίδα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός επικεφαλής της επιχείρησης, Μπράιαν Σκότνες.

«Έχουμε συλλάβει έναν ύποπτο και διεξάγουμε εντατικές έρευνες για να συλλέξουμε πληροφορίες και να εντοπίσουμε πιθανά άλλα άτομα», ανέφερε ο Σκότνες.

«Η κύρια υπόθεσή μας είναι ότι πρόκειται για εγκληματικές ομάδες που στρέφονται η μία εναντίον της άλλης, αλλά δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ στον ΟΗΕ: Έχω τερματίσει εφτά πολέμους- Έπρεπε να λάβω Νόμπελ Ειρήνης

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

