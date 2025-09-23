«Η πλειοψηφία μας πρόκειται να καταθέσει ψήφισμα στο κοινοβούλιο, το οποίο θα λέει ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης πρέπει να υπόκειται σε δυο όρους: την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και, φυσικά, τον αποκλεισμό της από κάθε δυνατότητα διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Παλαιστίνης», δήλωσε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Πρέπει να καταλάβουμε ποιές είναι οι προτεραιότητες. Εγώ δεν είμαι αντίθετη στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, αλλά πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», πρόσθεσε η Μελόνι η οποία ευχήθηκε «η πρωτοβουλία αυτή να βρει σύμφωνη και την ιταλική αντιπολίτευση».

Αναφερόμενη πάντα στο ίδιο θέμα, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης, χωρίς να υπάρχει ένα κυρίαρχο κράτος, δεν λύνει το πρόβλημα και δεν παράγει απτά, ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Παλαιστίνιους. Υποστηρίζεται ότι η αναγνώριση μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο πολιτικής πίεσης, καταλαβαίνω. Πρέπει, όμως, να καταλάβουμε και σε ποιόν πρέπει να ασκηθεί η πίεση. Εγώ θεωρώ ότι, κυρίως, θα πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς, διότι η Χαμάς ξεκίνησε τον πόλεμο και είναι εκείνη η οποία εμποδίζει τη λήξη του, αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους».

«Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;» διερωτάται η ιταλική αντιπολίτευση

Η ιταλική αντιπολίτευση δεν στηρίζει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σήμερα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα καταθέσει στο κοινοβούλιο ψήφισμα, για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, «υπό όρους».

«Η Μελόνι άρχισε να καταλαβαίνει πως, σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη, εκτίθεται ενώπιον της ιταλικής κοινής γνώμης αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Δεν είναι, όμως, η στιγμή για ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια και κοροϊδίες. Αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης -όπως έκαναν έως τώρα πάνω από 150 χώρες με τελευταίες, σήμερα, την Γαλλία και τον Άγιο Μαρίνο- ή δεν την αναγνωρίζει;», διερωτήθηκε η Έλι Σλάιν, γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

«Φτάνει με την προπαγάνδα. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης σημαίνει αναγνώριση της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής και ασφαλώς όχι των τρομοκρατών της Χαμάς, οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της Γάζας», πρόσθεσε η Σλάιν.

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν αρχηγός του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, από την μεριά του δήλωσε ότι «η αναγνώριση υπό όρους του κράτους της Παλαιστίνης, το τελευταίο τέχνασμα της Μελόνι, αποτελεί το πολλοστό μίζερο στρατήγημα, που επιβεβαιώνει την απάθεια της κυβέρνησής».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ