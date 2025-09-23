Όσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναζητά στήριξη στην Ουάσιγκτον, η αντιπολίτευση στην Άγκυρα τον κατηγορεί ότι δεν εκπροσωπεί τη χώρα, αλλά την υποθηκεύει, μετατρέποντας την εθνική κυριαρχία σε αντικείμενο συναλλαγής με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μουράτ Εμίρ, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, αντιδρώντας στην απάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο προς τον Ερντογάν κατήγγειλε την κυβέρνηση Ερντογάν ότι ζητά την έγκριση ξένων για να διατηρήσει την κυριαρχία της.

«Τα λόγια του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Rubio αποκάλυψαν το βάραθρο στο οποίο έχει πέσει η εξουσία: «Στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν κάτι, έρχονται στο Λευκό Οίκο. Ο Ερντογάν έρχεται αυτή την εβδομάδα. Λένε: ‘Μπορείτε να μου δώσετε 5 λεπτά για να σφίξω το χέρι του προέδρου;’»

Κρίση της εθνικής ανεξαρτησίας

Ο Εμίρ διατυπώνει την έντονη διαφωνία της αντιπολίτευσης με την εξωτερική εξάρτηση της σημερινής κυβέρνησης και τονίζει ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία.

«Αυτή η εικόνα είναι μια σαφής προσβολή για τον αγώνα ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας μας που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Αυτή η προσβολή προέρχεται από την εξουσία αυτής της χώρας. Ενώ ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και οι σύντροφοί του απέρριψαν την ‘Εντολή’ και την προστασία, σήμερα ο Ερντογάν ζητά την άδεια του Λευκού Οίκου για να μπορεί να ασκήσει πίεση στην αντιπολίτευση στο εσωτερικό, να διατηρήσει την εξουσία του και να παραδώσει το θησαυρό του λαού στις ΗΠΑ».

Η εθνική βούληση σε κίνδυνο

Ο Εμίρ κατέληξε ότι η εξάρτηση από ξένες δυνάμεις πλήττει την αυτονομία της Τουρκίας και θέτει υπό αμφισβήτηση την εθνική αντιπροσώπευση.

«Μια εξουσία που αναζητά εξωτερική έγκριση για να καταστείλει την εσωτερική αντιπολίτευση και που διαπραγματεύεται τους πόρους του λαού και την τιμή της Δημοκρατίας στις πόρτες άλλων χωρών, δεν μπορεί πλέον να εκπροσωπεί την εθνική βούληση».