Προειδοποιητικά πυρά για την ανεξέλεγκτη μετανάστευση από τον Ντόναλντ Τραμπ προς πάσα κατεύθυνση, με τον Αμερικανό πρόεδρο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνικών, να συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα, στη λίστα των χωρών που έχουν μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε της δικής του πολιτικής στο μεταναστευτικό και κατηγόρησε ευθέως τα Ηνωμένα Εθνη για αδυναμία επίλυσης του προβλήματος, λέγοντας πως ο ΟΗΕ «όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που πρέπει, αλλά πολύ συχνά δημιουργεί και νέα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε».

Και ως παράδειγμα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την οποία, μάλιστα, χαρακτήρισε ως «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας». Και απευθυνόμενος προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν κατηγορηματικός: «Είναι ανεξέλεγκτη, οι χώρες σας καταστρέφονται».

«Σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις φυλακές της Γερμανίας είναι μετανάστες, το 53% στην Αυστρία, το 54% στην Ελλάδα και το 72% στην «όμορφη Ελβετία» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, δίχως να δίνει άλλες λεπτομέρειες για την προέλευση των στοιχείων που επικαλέστηκε, για να συνεχίσει κατηγορώντας ευθέως τον ΟΗΕ: «Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους. Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες. Ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει προς όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το μεταναστευτικό μήνυμα στήριξης των λαών τους: «Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό και ενθαρρύνω όλες τις χώρες να λάβουν τη δική τους θέση για την υπεράσπιση των πολιτών τους. Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν αναφέρω ονόματα, το βλέπω και θα μπορούσα να καλέσω τον καθένα από αυτούς» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και μιλώντας συγκεκριμένα για την Ευρώπη, ξεκαθάρισε πως βρίσκεται σε σοβαρή δυσχέρεια.

