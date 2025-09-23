Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (U.S. Secret Service) ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών στην περιοχή της Νέας Υόρκης, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τηλεπικοινωνιακές επιθέσεις και απειλές εναντίον ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων. Το δίκτυο, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελούσε «άμεση απειλή» για τις επιχειρήσεις προστασίας της υπηρεσίας.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 συστήματα SIM servers και 100.000 κάρτες SIM σε πολλαπλές τοποθεσίες. Οι συσκευές αυτές, πέρα από τη δυνατότητα εκτόξευσης ανώνυμων τηλεφωνικών απειλών, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS), για την παρεμπόδιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων αλλά και για κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ πιθανών κακόβουλων παραγόντων και εγκληματικών οργανώσεων.





The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση, οι συσκευές φαίνεται να συνδέονταν με επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς φορείς-απειλές (nation-state actors) και άτομα γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές. «Η δυνατότητα διατάραξης των τηλεπικοινωνιών της χώρας από αυτό το δίκτυο δεν μπορεί να υποτιμηθεί», δήλωσε ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν, τονίζοντας ότι η αποστολή της υπηρεσίας είναι η πρόληψη και η άμεση εξουδετέρωση κάθε απειλής.

Το δίκτυο εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 35 μιλίων από το χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, γεγονός που ενίσχυσε τον επείγοντα χαρακτήρα της επιχείρησης. Την έρευνα διενεργεί η Advanced Threat Interdiction Unit, η νέα ειδική μονάδα της Μυστικής Υπηρεσίας που έχει στόχο την εξουδετέρωση των πλέον σοβαρών και άμεσων απειλών.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI), η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) και άλλες ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.



