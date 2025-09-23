Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απ’ ότι αναμενόταν έχει η παγκόσμια ανάπτυξη, όμως το πλήρες σοκ από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στηρίζουν προς το παρόν τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ και τα μέτρα στήριξης μετριάζουν την επιβράδυνση της Κίνας, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στην ενδιάμεση οικονομική του έκθεση, ο ΟΟΣΑ τόνισε ότι οι συνέπειες από τις αυξήσεις δασμών των ΗΠΑ εξακολουθούν να ξεδιπλώνονται, με πολλές επιχειρήσεις να απορροφούν μέχρι στιγμής μεγάλο μέρος του κόστους μέσω χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους και αποθεμάτων.

Πολλές εταιρείες είχαν αποθηκεύσει προϊόντα, ενόψει των αυξήσεων που επέβαλε η Κυβέρνηση Τραμπ, με αποτέλεσμα ο πραγματικός μέσος δασμός στις αμερικανικές εισαγωγές αγαθών να φτάσει το 19,5% έως τα τέλη Αυγούστου, το υψηλότερο επίπεδο από το 1933, στη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

«Οι πλήρεις συνέπειες αυτών των δασμών θα φανούν ξεκάθαρα όταν οι εταιρείες εξαντλήσουν τα αποθέματα που δημιούργησαν μετά τις σχετικές ανακοινώσεις και καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή των αυξημένων συντελεστών», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, σε συνέντευξη Τύπου.

Αναθεωρημένες προβλέψεις ανάπτυξης για το 2025

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί μόνο ελαφρά – στο 3,2% το 2025 από 3,3% πέρυσι – σε σύγκριση με το 2,9% που προέβλεπε τον Ιούνιο. Για το 2026, η πρόβλεψη παραμένει στο 2,9%, καθώς η ώθηση από τα αποθέματα υποχωρεί και οι υψηλότεροι δασμοί αναμένεται να πιέσουν τις επενδύσεις και το εμπόριο.

Οι ΗΠΑ προβλέπεται να επιβραδύνουν στο 1,8% το 2025 (έναντι πρόβλεψης 1,6% τον Ιούνιο), από 2,8% πέρυσι, και στο 1,5% το 2026. Η άνθηση στις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, η δημοσιονομική στήριξη και οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed αναμένεται να αντισταθμίσουν τις πιέσεις από τους υψηλότερους δασμούς, τη μείωση της καθαρής μετανάστευσης και τις περικοπές θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Στην Κίνα, η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς υποχωρεί η βιασύνη στις εξαγωγές πριν την επιβολή δασμών των ΗΠΑ και περιορίζεται η δημοσιονομική στήριξη. Ωστόσο, η οικονομία της Κίνας προβλέπεται να αυξηθεί φέτος κατά 4,9% (έναντι 4,7% τον Ιούνιο) και να επιβραδυνθεί στο 4,4% το 2026 (αναθεωρημένο ανοδικά από 4,3%).

Στη ζώνη του ευρώ, οι εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις θεωρείται ότι εξουδετερώνουν τα οφέλη από τα χαμηλότερα επιτόκια. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 1,2% φέτος (ανοδική αναθεώρηση από 1,0%) και στο 1,0% το 2026 (μείωση από το 1,2%). Η Γερμανία στηρίζεται από την αύξηση των δημόσιων δαπανών, ενώ η δημοσιονομική πειθαρχία πιέζει Γαλλία και Ιταλία.

Η Ιαπωνία αναμένεται να ωφεληθεί φέτος από ισχυρά εταιρικά κέρδη και αναζωπύρωση των επενδύσεων, με ανάπτυξη 1,1% (από 0,7%), προτού υποχωρήσει στο 0,5% το 2026 (από 0,4%). Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη αυξήθηκε στο 1,4% φέτος από 1,3%, ενώ για το 2026 παραμένει στο 1,0%.

Νομισματική πολιτική

Με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι περισσότερες μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες θα μειώσουν τα επιτόκια ή θα διατηρήσουν χαλαρή πολιτική τον επόμενο χρόνο, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η Fed αναμένεται να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων, εκτός εάν οι υψηλότεροι δασμοί προκαλέσουν νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Σταδιακές μειώσεις προβλέπονται για Αυστραλία, Βρετανία και Καναδά, ενώ η ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει στάση αναμονής καθώς ο πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2%.

Η Ιαπωνία, αντίθετα, αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια, συνεχίζοντας τη σταδιακή έξοδο από την πολιτική υπερβολικά χαλαρών συνθηκών.

Πηγή: ΚΥΠΕ