Το Χονγκ Κονγκ παρέλυσε την Τρίτη ενόψει του Σούπερ Τυφώνα Ραγκάσα, του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα στον κόσμο για το 2025, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότερες πτήσεις επιβατών ανεστάλησαν έως την Πέμπτη.

Πανικόβλητοι πολίτες κατέκλυσαν τα σούπερ μάρκετ, αδειάζοντας τα ράφια από βασικά αγαθά, φοβούμενοι ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες. Παράλληλα, σε σπίτια και επιχειρήσεις κολλήθηκαν ταινίες στα τζάμια για να περιοριστούν οι ζημιές σε περίπτωση θραύσης.

Ο Ραγκάσα, με ανέμους που φτάνουν τα 220 χλμ/ώρα, αποτελεί «σοβαρή απειλή για τις ακτές του Γκουανγκντόνγκ», δήλωσε το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ. Ο τυφώνας διατηρεί την ένταση «σούπερ τυφώνα» πλησιάζοντας την περιοχή, αφού σάρωσε τις βόρειες Φιλιππίνες τη Δευτέρα. Η πρόσκρουση στις ακτές της Κίνας αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ήδη, περισσότεροι από 770.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις αρχές στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, με πάνω από ένα εκατομμύριο να αναμένεται να μετακινηθούν. Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε το σήμα τυφώνα 8, το τρίτο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία επιχειρήσεων και μεταφορών. Πάνω από 700 πτήσεις έχουν επηρεαστεί, περιλαμβανομένων εκείνων στο Μακάο και στην Ταϊβάν.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ταχεία επιδείνωση του καιρού, ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις που θα προκαλέσουν καταιγίδες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Το Αστεροσκοπείο εκτιμά ότι τα ύδατα θα ανέβουν κατά δύο μέτρα στις παράκτιες περιοχές του Χονγκ Κονγκ, με τη μέγιστη στάθμη να αγγίζει τα 4-5 μέτρα σε ορισμένα σημεία — επίπεδα παρόμοια με αυτά που κατέγραψαν οι τυφώνες Χάτο (2017) και Μανγκούτ (2018), οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων.

Οι τοπικές αρχές διένειμαν σακιά με άμμο σε κατοίκους περιοχών χαμηλού υψομέτρου, ενώ πολλοί αποθήκευσαν τρόφιμα και προμήθειες.

Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ περισσότερες από 11 πόλεις, περιλαμβανομένων της Σενζέν και της παράκτιας Ζουχάι, ανέστειλαν εργασία, συγκοινωνίες και σχολεία. Οι αρχές της Σενζέν ετοίμασαν πάνω από 800 καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεργεία κλάδευαν δέντρα κατά μήκος βασικών οδών.

Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα παραμείνει ανοιχτό. Άλλαξε την πολιτική του στα τέλη του περασμένου έτους, ώστε να συνεχίζει τις συναλλαγές όποιες κι αν είναι οι καιρικές συνθήκες.

Κάτοικοι στο μεγαλύτερο στον κόσμο κέντρο τυχερών παιχνιδιών, το Μακάο, προετοιμάστηκαν επίσης για τον τυφώνα, ενώ όλα τα καζίνο θα αναγκαστούν να κλείσουν.

