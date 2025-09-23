Ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό παραβίασης του εναέριου χώρου της Δανίας από μεγάλα drones το βράδυ της Δευτέρας, το οποίο οδήγησε ακόμη και στο προσωρινό κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «είναι πολύ νωρίς» για να ειπωθεί αν το περιστατικό συνδέεται με τις πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις. Όπως ανέφερε, είχε τηλεφωνική επικοινωνία λίγο πριν με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία επισήμανε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» ρωσική εμπλοκή.

Το μήνυμα του ΝΑΤΟ



Ο Ρούτε ξεκαθάρισε ότι η Συμμαχία είναι «έτοιμη να φοβίσει τη Ρωσία» ώστε να αποτραπούν περαιτέρω παραβιάσεις. «Φυσικά, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε πιο σκληρά», είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε αντίδραση θα κρίνεται «ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασης». Έφερε ως παραδείγματα την Εσθονία και την Πολωνία, όπου, όπως είπε, το ΝΑΤΟ κατάφερε να ελέγξει αντίστοιχες προκλήσεις χωρίς κλιμάκωση.

Επεισόδιο στην Εσθονία



Αναφερόμενος σε πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη, ο Ρούτε εξήγησε ότι ΝΑΤΟϊκοί πιλότοι τα αναχαίτισαν άμεσα και τα συνόδευσαν εκτός του χώρου, χωρίς να διαπιστωθεί «άμεση απειλή». Όπως είπε, η αξιολόγηση μιας πιθανής απειλής βασίζεται σε παράγοντες όπως οι διαθέσιμες πληροφορίες, οι προθέσεις των εισβολέων, ο οπλισμός τους και ο κίνδυνος για συμμαχικές δυνάμεις, αμάχους και κρίσιμες υποδομές.

Συνεχής ένταση



Το περιστατικό στη Δανία εντάσσεται σε ένα συνεχές μοτίβο παραβιάσεων του εναέριου χώρου κρατών-μελών της Συμμαχίας από ρωσικά μέσα, γεγονός που αναζωπυρώνει τα ερωτήματα για το πώς και πόσο αποφασιστικά θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ.