Χθες η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ήταν αφιερωμένη στη συζήτηση για την προοπτική λύσης δύο κρατών ως βάση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα. Τι είναι όμως η λύση δύο κρατών;



Πρόκειται για διεθνώς υποστηριζόμενο σχέδιο ειρήνης, που προβλέπει την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο θα συνυπάρχει πλάι στο Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή στηρίζει το σχέδιο, θεωρώντας το μοναδικό δρόμο για ανεξαρτησία. Αντίθετα, η Χαμάς το απορρίπτει, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, αν και εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί ένα προσωρινό κράτος στα σύνορα του 1967, με το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων. Από την πλευρά του, το Ισραήλ απορρίπτει τη λύση δύο κρατών, τονίζοντας ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να προκύψει αποκλειστικά μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς εκ των προτέρων αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Οι εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση



Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει επισήμως παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία. Κάλεσε παράλληλα για άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δηλώνοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τόνισε ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των εποικισμών «πρέπει να σταματήσει».

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, σε διαδικτυακή παρέμβασή του, κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της Γάζας δεν μπορεί να περιλαμβάνει την οργάνωση.

Αντίθετα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απείχαν από τη συνεδρίαση. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε ότι μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου η λύση δύο κρατών «βγήκε από το τραπέζι» και χαρακτήρισε τις συζητήσεις στον ΟΗΕ «παράσταση».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ισοδυναμεί με «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας» και διεμήνυσε ότι «δεν πρόκειται να συμβεί».