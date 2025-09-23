Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο άνοιξαν ξανά την Τρίτη, δήλωσε η Αστυνομία, ώρες αφότου άγνωστα drones στον εναέριο χώρο τους προκάλεσαν εκτροπές πτήσεων και άλλες διαταραχές στις μετακινήσεις.

Στην πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη, η Αστυνομία ανέφερε ότι αρκετά μεγάλα drones που είχαν παρατηρηθεί πάνω από το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες αργά τη Δευτέρα τελικά πέταξαν μακριά από μόνα τους.

«Τα drones εξαφανίστηκαν και το αεροδρόμιο είναι ξανά ανοιχτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής αστυνομικός επιθεωρητής Γιάκομπ Χάνσεν. «Δεν καταρρίψαμε τα drones», πρόσθεσε.

Ο Χάνσεν δήλωσε ότι η αστυνομία συνεργάζεται με τον δανικό στρατό και την υπηρεσία πληροφοριών για να ανακαλύψει από πού προήλθαν τα drones. Είπε ότι η αστυνομία συνεργάζεται επίσης με συναδέλφους στο Όσλο, αφού θεάσεις drones στη νορβηγική πρωτεύουσα προκάλεσαν επίσης το κλείσιμο του αεροδρομίου για αρκετές ώρες.

«Είχαμε δύο διαφορετικές θεάσεις drones», δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Όσλο, Μόνικα Φάστινγκ, στο AFP. «Ανοίξαμε ξανά το αεροδρόμιο γύρω στις 3:15 π.μ. (04:15 ώρα Κύπρου)», είπε.

Οι πτήσεις εκτράπηκαν σε κοντινούς προορισμούς κατά τη διάρκεια των κλεισιμάτων και αξιωματούχοι και στα δύο αεροδρόμια δήλωσαν ότι αναμένουν να συνεχιστούν ορισμένες καθυστερήσεις και διαταραχές την Τρίτη.

Τα περιστατικά ήρθαν αφότου οι κυβερνήσεις της Πολωνίας, της Εσθονίας και της Ρουμανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο τους αυτόν τον μήνα, ισχυρισμούς που η Μόσχα έχει απορρίψει.

Ερωτηθείς αν τα drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης θα μπορούσαν να προέρχονται από τη Ρωσία, ο Χάνσεν, ο αναπληρωτής αστυνομικός επιθεωρητής, δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο».

Η δανική αστυνομία δήλωσε την Τρίτη ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν υπεύθυνος για την πτήση drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης το προηγούμενο βράδυ, αλλά ότι φάνηκε να είναι ενημερωμένη για το περιστατικό.

«Ο αριθμός, το μέγεθος, τα πρότυπα πτήσης, ο χρόνος πάνω από το αεροδρόμιο. Όλα αυτά μαζί... δείχνουν ότι πρόκειται για έναν ικανό δράστη. Ποιον ικανό δράστη, δεν γνωρίζω», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός επιθεωρητής Γενς Γέσπερσεν.

Το αεροδρόμιο έκλεισε για αρκετές ώρες πριν ανοίξει ξανά νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας πολυάριθμες καθυστερήσεις και διαταραχές στα ταξίδια για 20.000 επιβάτες, δήλωσαν αξιωματούχοι του αεροδρομίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ