Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει την αγορά εκατοντάδων αεροσκαφών Boeing και μαχητικών αεροσκαφών της Lockheed Martin, ενώ παράλληλα επιδιώκει συμφωνίες τοπικής παραγωγής άνω των 10 δισ. δολαρίων, μετέδωσε την Τρίτη το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συμφωνίες τελούν υπό την έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το ρεπορτάζ. Ο Λευκός Οίκος, η Boeing και η Lockheed Martin δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο εκτός του κανονικού ωραρίου.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει στο Bloomberg, ενώ δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει άμεσα στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ αναμένει να ολοκληρώσει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες κατά τη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, καθώς και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35 με την Τουρκία.

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία θα διαπραγματευτεί την απόκτηση μαχητικών F-35 κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η Τουρκία είχε προκαλέσει την οργή της κυβέρνησης Τραμπ το 2019 με την αγορά των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, γεγονός που οδήγησε την Ουάσινγκτον να ακυρώσει την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών F-35 και να αφαιρέσει την Άγκυρα από την κοινή γραμμή παραγωγής του προγράμματος.

