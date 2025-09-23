Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), το οποίο ανάρτησε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα συνδυάζοντας εικόνες από συλλήψεις μεταναστών με σκηνές από το δημοφιλές anime Pokémon.

Στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, το DHS χρησιμοποίησε το γνωστό σύνθημα της σειράς «Gotta Catch ’Em All» («Πιάσ’ τα όλα»), παρουσιάζοντας επιχειρήσεις σύλληψης μαζί με αποσπάσματα από το εισαγωγικό τραγούδι του Pokémon.





Η ανάρτηση συνοδεύτηκε και από μια σειρά καρτών παρόμοιων με τις συλλεκτικές κάρτες Pokémon, όπου εμφανίζονταν φωτογραφίες συλληφθέντων για αδικήματα όπως ανθρωποκτονία, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και σεξουαλική κακοποίηση.

Η κίνηση του Υπουργείου χαρακτηρίστηκε από κάποιους προκλητική και απρεπής από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παιχνιδοποιεί» σοβαρά ζητήματα, εργαλειοποιώντας μια παιδική σειρά για να προωθήσει πολιτικές απέλασης. Από την άλλη υπήρξαν και αυτοί που επικροτούν την κίνηση και το επικοινωνιακό τρόπο που πολιτεύεται η Κυβέρνηση Τρμαπ.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες χρήστες προβαίνουν σε σχόλια με το hashtag #PokémonDHS να γίνεται τάση.





