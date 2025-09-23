Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σύντομα οι γιατροί στη χώρα θα συμβουλεύονται να μην συνταγογραφούν το παυσίπονο Tylenol σε εγκύους, επικαλούμενος αμφιλεγόμενη σύνδεση του φαρμάκου με τον αυτισμό.

Η δήλωση έγινε στον Λευκό Οίκο παρουσία του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η παρακεταμόλη, η δραστική ουσία του Tylenol, «δεν κάνει καλό» και πρέπει να λαμβάνεται μόνο σε περιπτώσεις υψηλού πυρετού.

Διχασμένα επιστημονικά ευρήματα



Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει συσχετισμό μεταξύ λήψης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη και αυτισμού, όμως τα ευρήματα κρίνονται ασαφή και μη καταληκτικά. Άλλες έρευνες, όπως μια μεγάλης κλίμακας μελέτη στη Σουηδία σε 2,4 εκατ. παιδιά, δεν εντόπισαν καμία συσχέτιση με αυτισμό ή άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Kenvue απέρριψε κάθε συσχέτιση, τονίζοντας ότι «ανεξάρτητη, αξιόπιστη επιστήμη δείχνει καθαρά πως η παρακεταμόλη δεν προκαλεί αυτισμό» και προειδοποίησε ότι η αποθάρρυνση της χρήσης του φαρμάκου ενέχει κινδύνους για τις εγκύους.

Κίνηση για αλλαγή επισήμανσης



Ο Κένεντι ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα εκδώσει σχετική οδηγία προς γιατρούς και θα ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής στην ετικέτα ασφαλείας του Tylenol. Παράλληλα, θα τρέξει καμπάνια ενημέρωσης του κοινού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το FDA θα εγκρίνει τη χρήση του φαρμάκου Leucovorin, γνωστού από την ογκολογία, ως πιθανή θεραπεία για παιδιά με αυτισμό που εμφανίζουν ανεπάρκεια φυλλικού οξέος, βασιζόμενο σε περιορισμένα αλλά ενθαρρυντικά ερευνητικά δεδομένα.

Σφοδρές αντιδράσεις



Η ιατρική κοινότητα αντέδρασε έντονα. Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, δρ. Στίβεν Φλάισμαν, τόνισε ότι η ανακοίνωση «δεν υποστηρίζεται από το σύνολο των επιστημονικών δεδομένων» και απλοποιεί επικίνδυνα μια πολυπαραγοντική πάθηση.

Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι η παρακεταμόλη παραμένει ένα από τα ελάχιστα ασφαλή παυσίπονα για τις εγκύους, με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις να τη συστήνουν επί δεκαετίες.

Η αύξηση των διαγνώσεων αυτισμού



Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το ποσοστό αυτισμού στα 8χρονα παιδιά στις ΗΠΑ έχει φτάσει το 2,77% το 2020, έναντι πολύ χαμηλότερων ποσοστών τη δεκαετία του 2000. Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση εν μέρει στην καλύτερη διάγνωση και στην ευρύτερη οριστική του φάσματος.

Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ και του Κένεντι, η επιστημονική κοινότητα επιμένει ότι η αιτιολογία του αυτισμού είναι περίπλοκη, με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, και ότι δεν υπάρχει πειστική απόδειξη που να ενοχοποιεί την παρακεταμόλη.