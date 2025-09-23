Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με την ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, καλούν την Κυβέρνηση Ντόνταλντ Τραμπ Αμερικανοί Βουλευτές, σημειώνοντας ότι η επιβράβευση της κυβέρνησης Ερντογάν χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά της «θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και θα αποδυνάμωνε την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

Η διακομματική ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα Ελληνικά Θέματα και οι Βουλευτές Γκας Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικάνος-Φλόριντα), Κρις Πάππας (Δημοκρατικός-Νέο Χάμσαϊρ), Nικόλ Μαλλιωτάκη (Ρεπουμπλικάνος-Νέα Υόρκη) και Ντίνα Τάιτους (Δημοκρατική-Νεβάδα) εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζεται ότι η Άγκυρα «δικαίως αποσύρθηκε το 2019» μετά την προμήθεια του ρωσικού συστήματος S-400, πράξη που συνιστά «σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας βάσει του νόμου CAATSA».

Οι Βουλευτές προειδοποιούν ότι η κατοχή του πυραυλικού συστήματος S-400 ενώ επιδιώκεται η πρόσβαση στα F-35 «κινδυνεύει να εκθέσει ευαίσθητες στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών» και να υπονομεύσει την ανάπτυξη συμμαχικών αμυντικών πλατφορμών επόμενης γενιάς.

Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση Ερντογάν για «συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων και των δημοκρατικών αρχών», αναφερόμενοι στην καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες που έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Η τήρηση των κυρώσεων CAATSA, όπως τονίζουν, «δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, αλλά απαραίτητο βήμα για την προστασία των αμερικανικών αμυντικών περιουσιακών στοιχείων» και για την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Η επιβράβευση της κυβέρνησης Ερντογάν χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά της θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και θα αποδυνάμωνε την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ», σημειώνουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρουν οι Βουλευτές, «πρέπει να παραμείνουν σταθερές στην υπεράσπιση των νόμων τους, των συμμαχιών τους και της διεθνούς τάξης»

Πηγή: ΚΥΠΕ