Ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, αλλά και μερικές άλλες δυτικές και ευρωπαϊκές χώρες έκαναν μία προσφορά τη Δευτέρα για την παροχή οικονομικών συνεισφορών, ιατρικού προσωπικού ή εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την ιατρική φροντίδα τραυματιών από τη Γάζα στη Δυτική Όχθη που τελεί υπό την κατοχή του Ισραήλ.

“Παροτρύνουμε ουσιαστικά το Ισραήλ ν’ αποκαταστήσει τον ιατρικό διάδρομο προς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση των απομακρύνσεων τραυματιών και οι τραυματίες να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται εντός των παλαιστινιακών εδαφών”, ανέφεραν οι χώρες σε μία κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Καναδά.

Η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολωνία είναι μεταξύ των όσων υπέγραψαν την ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ δεν καταγράφηκαν να έχουν υπογράψει την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

