Δημόσια έκκληση απηύθυνε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να μην ανακοινώσει παραγγελία Μπόινγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αντί αυτού τον κάλεσε να αποκαλέσει μέσα στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπεζαμίν Νετανιάχου «γενοκτόνο».

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε κατηγορήσει τον Ταγίπ Ερντογάν ότι «έταξε» την αγορά 300 αεροσκαφών στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μόνο και μόνο για να ανοίξουν οι πόρτες του Οβάλ Γραφείου.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Οζγκιούρ Οζέλ αναφέρει: «Αν πήγαινε να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα, θα πήγαινα να του σφίξω το χέρι. Δεν πρέπει να παραγγείλει Boeing, αλλά να πει στον Τραμπ: ‘Πώς μπορείς να αποκαλείς τον Νετανιάχου ήρωα; Είναι ένας άνθρωπος που διέπραξε γενοκτονία’», έγραψε.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ υποσχέθηκε ότι αν ο Ερντογάν το κάνει, θα τον υποδεχθεί ο ίδιος στο αεροδρόμιο της Άγκυρας «με χειραψία».

Πηγή: ΚΥΠΕ