Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) επιβεβαίωσε τελικά ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα συστήματα αυτόματου check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε επίθεση με λυτρισμικό (ransomware).

«Aρχές επιβολής του νόμου εργάζονται για τη διερεύνηση» της επίθεσης με λυτρισμικό, που κλειδώνει δεδομένα μέχρι το θύμα να πληρώσει για να αποκατασταθεί η πρόσβαση, τόνισε η ENISA σε ανακοίνωσή της, χωρίς να αναφέρει την προέλευση της επίθεσης.

Η ENISA πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της ότι υπηρεσίες επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Σύγχυση προκλήθηκε νωρίτερα γύρω από ανακοίνωση της ENISA αναφορικά με τον τύπο της επίθεσης. Με νεότερη ανακοίνωσή της ωστόσο η υπηρεσία επιβεβαίωσε πως λυτρισμικό ευθύνεται για τα προβλήματα που υπάρχουν από την Παρασκευή.

Χάκερς έθεσαν εκτός λειτουργίας αυτόματα συστήματα check-in που παρέχονται από την Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας — το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη–, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Πολλά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης αντιμετώπισαν ακόμη και σήμερα προβλήματα στη λειτουργία τους. Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων, την ώρα που σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες – αριθμός σαφώς υψηλότερος από τον κανονικό λόγω του μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ