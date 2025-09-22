Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες είναι θετικό βήμα και έχει σημασία τόσο σε συμβολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μηνυμάτων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ισραήλ - πέραν της επίθεσής του στη Γάζα - δημιουργεί τετελεσμένα στη Δυτική Όχθη, για να «ανατινάξει» τις όποιες προϋποθέσεις δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Η λογική του Ντόναλντ Τραμπ και του Βενιαμίν Νετανιάχου για εκδίωξη των Παλαιστινίων και μετατροπή της Γάζας σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής είναι «μια λογική πέραν του διεθνούς δικαίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εάν αυτή η λογική επικρατήσει, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και για την Κύπρο.

Αναφερόμενος στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από διάφορες χώρες, με πρώτη τη Βρετανία, η οποία, όπως είπε, διαφοροποιήθηκε από τη γραμμή των ΗΠΑ, ο κ. Χρυσοστόμου επεσήμανε ότι η Βρετανία είχε παίξει κρίσιμο ρόλο στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, υπενθυμίζοντας ότι τα παλαιστινιακά εδάφη ανήκαν στη Βρετανική Αυτοκρατορία μέχρι και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. «Η Βρετανία ήταν παραδοσιακή σύμμαχος του κράτους του Ισραήλ και το γεγονός ότι προχωρά σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα, είχαμε και τις πιέσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών για να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, θεωρεί ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ενισχυτική προς τα επιχειρήματα της Χαμάς, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η Γαλλία φρόντισε να διαχωρίσει τη θέση της από τις ενέργειες της Χαμάς, λέγοντας ότι αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει στο άνοιγμα πρεσβείας στο παλαιστινιακό κράτος, όταν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι η λύση των 2 κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, ήταν κοινά αποδεκτή λύση από τη διεθνή κοινότητα ως επίλυση του Μεσανατολικού. Πολλές χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία, δεν είχαν προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, θέλοντας να δώσουν χώρο στη διπλωματία, έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή λύση, σημείωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε, «μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, αλλά ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την εισβολή των αρμάτων μάχης στην πόλη της Γάζας, πολλές δυτικές χώρες διαχωρίζουν τη θέση τους από αυτή την κατάσταση στη Γάζα και προχωρούν σε μια προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στον Νετανιάχου, για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους».

Αναφερόμενος στη στάση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου σημείωσε ότι «για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα καταγράφεται η επίσημη στάση της πλευράς του Ισραήλ ότι διαφωνεί με τη λύση 2 κρατών». «Υπήρχαν κατά καιρούς διαφωνίες και αντιδράσεις από διάφορα κόμματα στο Ισραήλ, αλλά για πρώτη φορά Ισραηλινός Πρωθυπουργός λέει ότι δεν έχει ως πολιτική του τη λύση των 2 κρατών και ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο», τόνισε.

Με βάση το πλαίσιο της λύσης των 2 κρατών, η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους, εξήγησε, προσθέτοντας ότι για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει ενιαίος γεωγραφικός χώρος με τη Δυτική Όχθη, που τώρα είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. «Το Ισραήλ - και το είπε χθες ο Νετανιάχου - θα προχωρήσει σε νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη με στόχο να αποκόψει την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη, άρα πλέον ξεκάθαρα το Ισραήλ δημιουργεί τετελεσμένα - πέραν από αυτό που γίνεται στη Γάζα - και στη Δυτική Όχθη, για να ανατινάξει τις όποιες προϋποθέσεις δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου.

«Άρα λοιπόν», συνέχισε, «η αναγνώριση από πάρα πολλές χώρες έχει σημασία και σε συμβολικό επίπεδο και σε επίπεδο μηνυμάτων, όμως αυτό που επιχειρεί αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου στην πράξη απομακρύνει πάρα πολύ τις πραγματικές προϋποθέσεις δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους». «Το ερώτημα είναι το εξής: Ποιο είναι το σχέδιο του Νετανιάχου για την επόμενη μέρα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη; Δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα από ισραηλινής πλευράς», επεσήμανε.

«Αυτή τη στιγμή γίνεται βίαιη μετακίνηση του παλαιστινιακού πληθυσμού από την πόλη της Γάζας προς τις νότιες περιοχές», είπε ο κ. Χρυσοστόμου, προσθέτοντας ότι έχει προταθεί από τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας όταν το Ισραήλ θα υλοποιήσει το σχέδιό του να εξοντώσει τη Χαμάς. Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι «μπορεί η Χαμάς με τη σημερινή της μορφή να εξοντωθεί, όμως ενδεχομένως μια άλλη Χαμάς με ένα άλλο όνομα να δημιουργηθεί εάν δεν υπάρξουν προϋποθέσεις ειρηνικής συμβίωσης και ομαλότητας στη Γάζα».

Αναφερόμενος στο σχέδιο του Τόνι Μπλερ, το οποίο, όπως είπε, φαίνεται να έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου σημείωσε ότι αυτό προνοεί ανοικοδόμηση της Γάζας, επιστροφή του παλαιστινιακού πληθυσμού και στήριξη μιας μεταβατικής κυβέρνησης στη Γάζα υπό διεθνή εποπτεία μέχρις ότου να μπορέσει η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διαχείριση της Γάζας. «Αυτό όμως το σχέδιο έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις που αυτή τη στιγμή, με το πολεμικό κλίμα που υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί», υπογράμμισε. «Τα πράγματα οδηγούνται και σε πολιτικό αδιέξοδο, αλλά και σε μια απίστευτη ανθρώπινη τραγωδία. Είναι ασύλληπτη η τραγωδία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα», συμπλήρωσε.

Ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «είναι ένα πολύ θετικό βήμα, διότι τουλάχιστον στέλνονται μηνύματα συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο», προσθέτοντας ότι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ και του Βενιαμίν Νετανιάχου για εκδίωξη των Παλαιστινίων και μετατροπή της Γάζας σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής είναι «μια λογική πέραν του διεθνούς δικαίου». Πρόκειται για μια λογική επικράτησης του ισχυρού διά των όπλων και τη λογική της οικονομικής συναλλαγής για ανάπτυξη μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών, συμπλήρωσε. «Αν αυτή η λογική επικρατήσει είτε στην Ουκρανία είτε αλλού, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την Κύπρο», ανέφερε, εξηγώντας ότι «και στην Κύπρο έχουμε τετελεσμένα με τη δύναμη του ισχυρού και εποικισμούς, και μπορεί αυτή η λογική να επιχειρηθεί να εφαρμοστεί και στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου με μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες που η Τουρκία θα θέλει να προωθήσει». «Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι, ειδικά μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία, επιχειρείται η παραγνώριση του διεθνούς δικαίου και η νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων των εδαφικών κατακτήσεων, όπως στην Ουκρανία και αλλού, κάνοντας λόγο για μια «πολύ ανησυχητική» λογική.

Καταληκτικά, επεσήμανε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «είναι ένα συμβολικό μήνυμα προς εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι όμως το τέλος του δρόμου. Μέχρι την πραγματική επίλυση (του προβλήματος) υπάρχει πάρα πολύς δρόμος και αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ