Σαν σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 έκανε πρεμιέρα στο NBC το Friends, με το πιλοτικό επεισόδιο The One Where Monica Gets a Roommate. Οι δημιουργοί, David Crane και Marta Kauffman, το περιέγραψαν ως μια σειρά «για την περίοδο της ζωής σου όπου οι φίλοι είναι η οικογένειά σου». Ήταν η αρχή μιας δεκαετούς πορείας που ανέδειξε τα Φιλαράκια σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φαινόμενα των ’90s και των ’00s.

Το NBC, αναζητώντας τότε τον διάδοχο του Seinfeld, έδωσε το πράσινο φως, αλλά το casting δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η Jennifer Aniston κινδύνεψε να χάσει τον ρόλο της Rachel λόγω άλλου συμβολαίου, η Courteney Cox επέμεινε να παίξει τη Monica αντί για τη Rachel, ο Matthew Perry ήταν δεσμευμένος με άλλο πιλότο, ενώ ο Matt LeBlanc έφτασε κυριολεκτικά άφραγκος στην audition. Η Lisa Kudrow δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τη Phoebe, και ο David Schwimmer είχε αρχικά ενδοιασμούς να μπει σε sitcom, αν και ο χαρακτήρας του Ross είχε γραφτεί ειδικά για εκείνον.

Η σειρά ξεκίνησε με τον τίτλο Six of One, αλλά τελικά καθιερώθηκε ως Friends. Στις δοκιμαστικές προβολές, η Monica θεωρήθηκε αντιπαθητική, καθώς στον πιλότο παρουσιαζόταν να βγαίνει ραντεβού μόνο για δωρεάν φαγητό, γεγονός που ανησύχησε το NBC. Ο σκηνοθέτης James Burrows πήγε το καστ στο Λας Βέγκας λίγο πριν την πρεμιέρα, λέγοντάς τους: «Απολαύστε την ανωνυμία σας, γιατί σύντομα θα χαθεί για πάντα».

Ο πιλότος σημείωσε τεράστια επιτυχία, με 21,5 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ, και η σειρά προβλήθηκε γρήγορα σε περισσότερες από 50 χώρες. Έγινε σημείο αναφοράς στη μόδα (με το περίφημο Rachel haircut) και άφησε ατάκες που έμειναν στην ιστορία: “Smelly Cat”, “We were on a break”, “How you doin’?”. Το Central Perk έγινε το πιο διάσημο καφέ της τηλεόρασης, με pop-up εκδοχές του να ανοίγουν σε όλο τον κόσμο.

Τριάντα χρόνια μετά, το Friends παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στο streaming, αγαπημένο comfort show για νέες γενιές που το ανακαλύπτουν ξανά. Ωστόσο, η απώλεια του Matthew Perry το 2023 άφησε μια σκιά. Ο Perry, με το χιούμορ και την ευαισθησία του, έκανε τον Chandler Bing έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στην ιστορία της τηλεόρασης, αφήνοντας παρακαταθήκη την αλήθεια και την τρυφερότητα πίσω από τα γέλια που συνεχίζουν να συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους.