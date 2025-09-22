Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χόλαντ, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον ρόλο του Spider-Man, υπέστη ελαφρύ τραυματισμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας Spider-Man: Brand New Day.

Σύμφωνα με το Variety, ο 29χρονος ηθοποιός χτύπησε το κεφάλι του σε σκηνή με επικίνδυνο κόλπο, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρά διάσειση. Ως προληπτικό μέτρο, θα διακόψει προσωρινά τα γυρίσματα, με την επιστροφή του να αναμένεται σε λίγες ημέρες. Όπως μεταδίδει η Sun, μια γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν κασκαντέρ του Χόλαντ μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Η παραγωγή της ταινίας, που αποτελεί σύμπραξη της Sony και της Marvel Studios, εξετάζει τον τρόπο συνέχισης των γυρισμάτων. Το Brand New Day είναι η τέταρτη αυτόνομη ταινία Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Χόλαντ και η όγδοη συνολικά εμφάνισή του στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ, μετά τις συμμετοχές του σε Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame και Venom: Let There Be Carnage.

Παρά τον τραυματισμό του, ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» μαζί με τη μνηστή του, Ζεντάγια, στο φιλανθρωπικό γκαλά του Brother’s Trust στο Λονδίνο, το Σάββατο. Το ίδρυμα, που δημιουργήθηκε από τους γονείς του Χόλαντ το 2017, αξιοποιεί τη δημοσιότητα του ηθοποιού για να στηρίξει φιλανθρωπικές δράσεις.

Η ταινία γυρίζεται στη Γλασκώβη και στα στούντιο Leavesden στο Γουότφορντ της Αγγλίας, ενώ στο καστ επιστρέφουν οι Ζεντάγια, Τζέικομπ Μπαταλόν, Μαρκ Ράφαλο, Τζον Μπέρνταλ και Μάικλ Μάντο. Στη νέα ταινία θα συμμετάσχουν και οι Λίζα Κολόν-Ζάγιας (The Bear), Τραμέλ Τίλμαν (Severance) και Σέιντι Σινκ (Stranger Things).