Η μεταβατική κυβέρνηση του Νεπάλ, της οποίας ηγείται η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας Σουσίλα Καρκί, συγκρότησε επιτροπή για να ερευνήσει για τις βιαιότητες στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς αυτόν τον μήνα, που στοίχισαν τη ζωή σε 74 ανθρώπους και ανάγκασαν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι, ανακοίνωσε σήμερα υπουργός.

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν με τη μορφή κινήματος της Γενιάς Ζ κατά της διαδεδομένης διαφθοράς και της έλλειψης θέσεων εργασίας, κλιμακώθηκε στα πιο βίαια επεισόδια που έχει γνωρίσει η χώρα των Ιμαλαΐων εδώ και δεκαετίες.

Πάνω από 2.100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ διαδηλωτές πυρπόλησαν το βασικό συγκρότημα γραφείων όπου στεγάζεται η έδρα της πρωθυπουργίας, το Ανώτατο Δικαστήριο και το κτίριο του κοινοβουλίου, όπως και εμπορικά κέντρα, πολυτελή ξενοδοχεία και εκθεσιακές αίθουσες, ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, ανθρώπων με στενές σχέσεις με διεφθαρμένους πολιτικούς.

Ο Ραμεσουόρ Κανάλ, τον οποίο η Καρκί έθεσε επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι στην τριμελή επιτροπή με επικεφαλής τον συνταξιούχο δικαστή Γκαούρι Μπαχαντούρ Καρκί έχει δοθεί διορία τριών μηνών για να ολοκληρώσει την έρευνα.

«Αυτή θα ερευνήσει (…) την απώλεια ζωής και ιδιοκτησίας στη διάρκεια των διαμαρτυριών, την υπέρβαση του μέτρου και από τις δύο πλευρές και όσον αφορά αυτούς που εμπλέκονται στις πράξεις εμπρησμού και βανδαλισμού στη διάρκεια του κινήματος», σημείωσε ο Κανάλ σε δηλώσεις του στο Reuters.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Όλι ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή έρευνας για τα βίαια επεισόδια και υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του δεν έδωσε εντολή στην αστυνομία να ανοίξει πυρ κατά διαδηλωτών. Στις διαδηλώσεις διείσδυσαν άσχετα πρόσωπα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η αστυνομία δεν διαθέτει το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν για να πυροβολήσουν το πλήθος, τόνισε ο Όλι.

Η Καρκί είχε διατελέσει πρόεδρος ειδικού δικαστηρίου που εξετάζει υποθέσεις διαφθοράς στο Νεπάλ και διακρίνεται για την εντιμότητα και την ακεραιότητά της.



Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ