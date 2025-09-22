Οργανώσεις λεσβιών, γκέι και αμφιφυλόφιλων από διάφορες χώρες ανακοίνωσαν τη δημιουργία της LGB International, μιας νέας παγκόσμιας συμμαχίας με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων. Όπως υποστηρίζουν, τα παραδοσιακά LGBTQ (ΛΟΑΤΚΙ) σχήματα έχουν εγκαταλείψει την αρχική τους αποστολή, εστιάζοντας υπερβολικά στην «ιδεολογία φύλου» εις βάρος βασικών ζητημάτων, όπως η ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας σε 64 χώρες, η αναγνώριση των ομόφυλων σχέσεων και η καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η νέα συμμαχία συγκεντρώνει οργανώσεις από 18 χώρες, ακολουθώντας το παράδειγμα της LGB Alliance που ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019. Στον Καναδά, η LGB Alliance Canada επανιδρύθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας, κατηγορώντας ομάδες όπως η Egale Canada ότι δίνουν προτεραιότητα στον ακτιβισμό γύρω από την ταυτότητα φύλου, αντί στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων.





La rupture est consommée au sein de la communauté LGBT. « LGB international » a décidé de s'émanciper officiellement de la communauté LGBTQ+ pour marquer son désaccord sur la question transgenre.



Εκπρόσωποι της νέας συμμαχίας τονίζουν ότι η προώθηση των «θεραπειών επιβεβαίωσης φύλου» στοχεύει νέους που μπορεί απλώς να είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ η αναδιατύπωση των εννοιών «άνδρας» και «γυναίκα» απειλεί τις προστασίες που βασίζονται στο βιολογικό φύλο. Η συνιδρύτρια της βρετανικής LGB Alliance, Μπεβ Τζάκσον, δήλωσε ότι το κίνημα προσφέρει στους νέους γκέι και λεσβίες μια εναλλακτική απέναντι στην πίεση να ταυτιστούν ως τρανς και να προχωρήσουν σε ιατρικές επεμβάσεις.

Πρώην στελέχη της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών και Γκέι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαία «διόρθωση» για την προστασία των δικαιωμάτων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό.



