Οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν αύριο, Τρίτη, το πρωί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της συμμαχίας.

Αυτή η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.

Διαβάστε επίσης: ΚΔ: Εκφράζει αλληλεγγύη προς Εσθονία για παραβίαση εναέριου χώρου από Ρωσία

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας αυτής της Βαλτικής και παρέμειναν εκεί 12 λεπτά, προκαλώντας διαμαρτυρίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτή τη νέα ρωσική «πρόκληση», ενώ η Μόσχα διέψευσε οποιαδήποτε παραβίαση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, από την πλευρά του, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα «σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία», είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο εσθονός υπουργός Εξωτερικών.

Η Μόσχα κατηγορεί το Ταλίν για ψευδείς ισχυρισμούς περί παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Εσθονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ότι ισχυρίζεται ψευδώς πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ταλίν προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.

Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία.

Οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

