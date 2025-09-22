Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (00:05) στην Τουρκία, με επίκεντρο την περιοχή Sındırgı στην επαρχία Balıkesir.

Η δόνηση, που είχε εστιακό βάθος περίπου 7 χιλιομέτρων, έγινε αισθητή σε μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα και η Σμύρνη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών AFAD, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

