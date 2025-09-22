Τα αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» της Ιταλίας απεργούν, σήμερα, σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό. Πρόκειται για γενική, απεργία «κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και την παροχή όπλων στο Ισραήλ» και κατά «της οικονομίας που βασίζεται στον πόλεμο και στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών».

Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά, μεταξύ των άλλων, τον τομέα της εκπαίδευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των οδηγών ταξί., των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές εταιρίες και των λιμενεργατών.

Τα ιταλικά «συνδικάτα βάσης» ανακοίνωσαν ότι έχουν προγραμματισθεί πορείες και συγκεντρώσεις σε ογδόντα, συνολικά, μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας, από την Ρώμη, μέχρι την Γένοβα, την Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Μπάρι. Οι διοργανωτές αναμένουν «ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή των εργαζομένων». Την περασμένη Παρασκευή, πάντα με αίτημα τον άμεσο τερματισμό της σφαγής στην Γάζα, απέργησαν τα μέλη το ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ