Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Σίγμα, αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την άμυνα, τις διεθνείς σχέσεις και την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς.

Ο κ. Πάλμας ανακοίνωσε την επικείμενη επίσκεψή του στη Σερβία, όπου θα έχει συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του, σημειώνοντας τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και συνεργασίες των δύο χωρών. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της Τουρκίας για την προμήθεια του αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX, τόνισε πως ήταν αναμενόμενες, υπενθυμίζοντας ότι είναι «στοιχειώδες καθήκον» της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύει την αμυντική της θωράκιση. «Είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρισμένο διεθνώς, και δεν θα πάρουμε άδεια από κανένα, πόσο μάλλον από τους Τούρκους εισβολείς», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης: Αμηχανία Τούρκων για άφιξη Barak MX στην Κύπρο: «Πιο επικίνδυνο από S-300»

Παράλληλα, ο Υπουργός χαρακτήρισε συγκινητικό το ενδιαφέρον και την προθυμία του κυπριακού λαού να στηρίξει την άμυνα της χώρας, επισημαίνοντας τη διαχρονική συναίνεση που επικρατεί στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής. Για το βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα από την άφιξη του συστήματος, ανέφερε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να διατηρεί χαμηλούς τόνους σε ζητήματα εξοπλισμών, ώστε να αποφεύγονται δημόσιες αντιπαραθέσεις που μπορεί να βλάψουν τα εθνικά συμφέροντα.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE, έκανε λόγο για «πολύ σημαντική εξέλιξη» με χρηματοδότηση ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε βάθος πενταετίας, με ευνοϊκούς όρους δανεισμού και στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Τέλος, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε και στην απόφαση για εθελοντική στράτευση γυναικών, η οποία ξεκινά φέτος με κατάταξη στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Όπως είπε, η πρωτοβουλία στοχεύει πρωτίστως να δώσει το δικαίωμα στις γυναίκες που το επιθυμούν να υπηρετήσουν την πατρίδα, ενώ ως κίνητρο προσφέρεται έκπτωση 50% στα δίδακτρα ιδιωτικών πανεπιστημίων για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.



