Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοκ και ο γιος του, Λάχλαν, θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος της συμφωνίας βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης τον Μάικλ Ντελ, ιδρυτή και CEO της Dell Technologies, ως πιθανό μέλος της ομάδας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, που ανήκει στους Μέρντοκ.

«Νομίζω ότι θα είναι στην ομάδα. Και μερικοί άλλοι. Πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι, πολύ προβεβλημένοι άνθρωποι», είπε ο κ. Τραμπ. «Και είναι επίσης Αμερικανοί πατριώτες, ξέρετε, αγαπούν αυτή τη χώρα. Πιστεύω ότι θα κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι και ο Λάρι Έλισον, ιδρυτής και CEO της Oracle, ανήκει στην ίδια ομάδα. Η συμμετοχή του στη συμφωνία για το TikTok είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα.





🚨NOW: Trump announces Tik Tok USA will be owned by a list of Pro-Trump billionaires including the Murdochs: “A man named Lachlan is involved. Lachlan Murdoch…Rupert is probably gonna be in the group.”



So our data won’t go to China…just Trump cronies.



pic.twitter.com/wVqMUsz5Q8 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 21, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Oracle θα είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα και την ασφάλεια της εφαρμογής, με τους Αμερικανούς να ελέγχουν έξι από τις επτά θέσεις του σχεδιαζόμενου διοικητικού συμβουλίου του TikTok.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις δηλώσεις του Τραμπ ότι είχε μια «πολύ παραγωγική συνομιλία» με τον Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή, συζητώντας την τελική έγκριση της συμφωνίας, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει άγνωστο.

Μόλις επικυρωθεί, η συμφωνία αναμένεται να αποτρέψει την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Κογκρέσου ότι η εφαρμογή συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των πολιτών.

Αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι ο αλγόριθμος του TikTok είναι ευάλωτος σε χειραγώγηση από τις κινεζικές αρχές, οι οποίες μπορούν να προωθούν συγκεκριμένο περιεχόμενο με τρόπο δύσκολα ανιχνεύσιμο.

Το Κογκρέσο είχε διατάξει το κλείσιμο της εφαρμογής για Αμερικανούς χρήστες έως τον Ιανουάριο του 2025, αν η κινεζική ByteDance δεν πωλούσε τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ – όμως η απαγόρευση έχει αναβληθεί τέσσερις φορές από τον Τραμπ.





Ο Τραμπ παραδέχθηκε την Κυριακή ότι ίσως είναι «λίγο προκατειλημμένος» υπέρ του TikTok, λέγοντας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή: «Δεν ήμουν θαυμαστής του TikTok, αλλά άρχισα να το χρησιμοποιώ, έγινα φαν και με βοήθησε να κερδίσω τις εκλογές με μεγάλη διαφορά».

Μετά τη συνομιλία με τον Σι, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Σημειώσαμε πρόοδο σε πολλά πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως το εμπόριο, η φαιντανύλη, η ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και η έγκριση της συμφωνίας για το TikTok».

Αργότερα δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο Σι είχε εγκρίνει τη συμφωνία, αν και απαιτείται ακόμη η τελική υπογραφή.

Εκπρόσωποι των Μέρντοκ, του Ντελ και του Έλισον δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη συμφωνία για το TikTok.