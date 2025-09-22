Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, καθώς οι επιχειρήσεις και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά κατά μήκος του Μετρό Μανίλα, αλλά και μεγάλων τμημάτων της χώρας.

Ο τυφώνας κινείται προς τη βόρεια Λουζόν, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.

Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα. Ο τυφώνας Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν

Ο Ραγκάσα δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, αλλά εκτιμάται ότι επιφανειακά θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική ακτή της νήσου. Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Εξάλλου, το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Πρόκειται για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την ειδησεογραφική αναφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

