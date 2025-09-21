Σχεδόν γεμάτο είναι ήδη, το στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ, όπου θα πραγματοποιηθεί η επιμνημόσυνη δέηση του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της τελετής, στο γήπεδο έχουν τοποθετηθεί 60.000 καθίσματα, ανεβάζοντας την συνολική χωρητικότητα στις 73.000, ενώ χιλιάδες θα είναι έξω από αυτό και εκατομμύρια θα παρακολουθούν από την τηλεόραση.

Εκτός από το Στάδιο State Farm, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς στην τελετή θα είναι παρόντες και θα εκφωνήσουν επικήδειο ο Τραμπ και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Οι πύλες του Σταδίου άνοιξαν και οι δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Τσάρλι Κερκ, εισέρχονται συντεταγμένα, αφού πέρασαν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για να πουν το τελευταίο αντίο στον πιο επιδραστικό εκπρόσωπο του κινήματος MAGA. Η ουρά που σχηματίζεται εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα από την είσοδο, ξεπερνώντας ακόμα και τους χώρους στάθμευσης.

🚨 NOW: The true scope of the crowd for Charlie Kirk in Arizona — WOW.



Original estimates of 100K bumped to up to *300,000.*



This is going to be one of the most remembered days in modern US history. 🇺🇸



🎥 @realdukedenman pic.twitter.com/r4gT1mnVHI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Σε κάθε μία θέση του Σταδίου State Farm, υπάρχει ένα μία αφίσα του δολοφονηθέντος με σύνθημα ποτέ να μην παραδοθούμε, αλλά και ένα βραχιολάκι στο οποίο αναγράφεται «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

Επίσης, εντός του Σταδίου διαμορφώνεται ένα μεσσιανικό κλίμα, καθώς έχουν αναρτηθεί αφίσες με αποσπάσματα από την Αγία Γραφή προς αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης του Τσάρλι Κερκ, στην οποία έκανε συχνά πυκνά αναφορές.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) και σε αυτή αναμένεται να εκφωνήσουν επικήδειους, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Στους παρόντες αναμένεται να απευθυνθεί και η χήρα του Κερκ, Έρικα, η οποία ανέλαβε επικεφαλής της οργάνωσης Turning Point USA, που είχε ιδρύσει ο σύζυγός της.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα σσφαλείας δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Πηγή: CNN.gr