Η επίτευξη της ειρήνης είναι υπόθεση όλων μας, τονίζει ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης.

Αυτή η ημέρα, αναφέρει, προτρέπει τον καθένα από μας να ανταποκριθεί στο κάλεσμα για ειρήνη που ζητά ο κόσμος που ταλανίζεται από πολέμους.

"Σε όλο τον κόσμο ζωές διαλύονται, παιδικές ηλικίες σβήνονται και η βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραβιάζεται, εν μέσω της σκληρότητας του πολέμου. Βλέπουμε μια έκρηξη συγκρούσεων. Παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Και ρεκόρ αριθμού ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους".

Το μόνο που ζητούν, λέει ο ΓΓ του ΟΗΕ, είναι ειρήνη.

"Η ειρήνη είναι υπόθεση όλων. Οι επιπτώσεις του πολέμου διαχέονται σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να σιγήσουμε τα όπλα. Να τερματίσουμε τον πόνο. Να χτίσουμε γέφυρες. Και να δημιουργήσουμε σταθερότητα και ευημερία" τονίζει.

Αναφέρει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζει την ειρήνη και ότι εννέα από τις 10 χώρες που παλεύουν περισσότερο με τον τομέα της ανάπτυξης υποφέρουν σήμερα από συγκρούσεις.

Πρέπει, προσθέτει ο κ. Γκουτέρες, να καταστείλουμε τον ρατσισμό, την απανθρωποποίηση και την παραπληροφόρηση που ρίχνουν λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης και αντίθετα, πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα του σεβασμού, να ανοίγουμε τις καρδιές μας στους άλλους, χρησιμοποιώντας την επιρροή μας για να πιέσουμε για ειρήνη.

"Όπου έχουμε ειρήνη, έχουμε ελπίδα. Οι οικογένειες ενώνονται, οι κοινότητες ανοικοδομούνται, τα παιδιά μαθαίνουν και παίζουν. Η ειρήνη δεν μπορεί να περιμένει – το έργο μας ξεκινά τώρα", καταλήγει.

Εξάλλου, σε ανάρτησή του, ο ΟΗΕ στην Κύπρο αναφέρει ότι σήμερα καλούμαστε να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση για την ειρήνη.

"Αυτό ξεκινά από εμάς. Από τους ειρηνευτές στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, μέχρι τους ανθρώπους στις τοπικές κοινότητες, πρέπει να μιλήσουμε ενάντια στο μίσος, να επιδείξουμε σεβασμό και να αγκαλιάσουμε την ποικιλομορφία".

Οι επιλογές μας μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός πιο συμπεριληπτικού και ειρηνικού κόσμου, καταλήγει.

