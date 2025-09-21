Το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή ότι η Βρετανία είμαι μια από τις ηγέτιδες χώρες του στρατοπέδου που θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες των δυτικών δυνάμεων να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία δεν θα λειτουργήσουν και δεν θα βοηθήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ