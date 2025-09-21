Προβληματισμό και ανησυχία έχει προκαλέσει η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο στο λογισμικό MUSE της Collins Aerospace το οποίο χρησιμοποιείται για το check-in και την επιβίβαση και είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η λειτουργία αρκετών ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο του Χίθροου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου με τις επιπτώσεις να συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν σήμερα Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν για να αποτραπούν μεγαλύτερες ουρές στην αναγκαστικά χειροκίνητη διαδικασία επιβίβασης.

Επίσης, εκατοντάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει και ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Χίθροου. Το Χίθροου δήλωσε ότι η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης για πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, «αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους αναχωρούντες επιβάτες». Το αεροδρόμιο συμβούλεψε τους ταξιδιώτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και δήλωσε ότι είχε αναπτύξει επιπλέον προσωπικό στις περιοχές check-in για να «βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης». Χθες, σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές με τους ταξιδιώτες να περιμένουν υπομονετικά και τους υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, το Χίθροου δήλωσε ότι συνεχίζει να «επιλύει και να ανακάμπτει» από τη διακοπή.

Περισσότερες από 600 πτήσεις διακόπηκαν το Σάββατο, σύμφωνα με το FlightRadar.κυ

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση είχε «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις».

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι τόσο το ίδιο όσο και το αεροδρόμιο του Κορκ υπέστησαν «μικρές επιπτώσεις» από την κυβερνοεπίθεση, με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν διαδικασίες χειροκίνητου check-in.

Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών και ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «παρακολουθεί στενά» την κυβερνοεπίθεση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» την κυβερνοεπίθεση.

«Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση που έχει διαταράξει τα συστήματα check-in και επιβίβασης των αεροπορικών εταιρειών σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως», δήλωσε το Σάββατο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συμμετέχει στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Ενώ οι επιβάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα, η ασφάλεια της αεροπορίας και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας παραμένουν ανεπηρέαστοι.»

«Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον EUROCONTROL, τον ENISA, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών.»

«Τα τρέχον τα σημάδια δεν υποδηλώνουν εκτεταμένη ή σοβαρή επίθεση».

Ευάλωτος ο κλάδος στις κυβερνοεπιθέσεις

Οι αναλυτές δήλωσαν τότε ότι το περιστατικό ανέδειξε πώς ο κλάδος θα μπορούσε να είναι ευάλωτος σε προβλήματα με τα ψηφιακά συστήματα.

Ενώ κυκλοφορούν αβάσιμες κατηγορίες ότι αυτή η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε από χάκερς που χρηματοδοτούνται από το Κρεμλίνο, όλες οι μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές συμμορίες που ενδιαφέρονται περισσότερο να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους.

Η Collins Aerospace δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια τη φύση ή την προέλευση της παραβίασης.

Πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, μερικές από τις οποίες πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με το ρωσικό κράτος.

