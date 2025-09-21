Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, ένα νέο μέτρο που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, θα εφαρμοστεί μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο.

"Η χρέωση αυτή θα καταβληθεί μόνο μια φορά για την αίτηση για βίζα. Αφορά μόνο τις νέες θεωρήσεις εισόδου και όχι τις ανανεώσεις ούτε τους νυν κατόχους αυτών των θεωρήσεων εισόδου", διευκρίνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η διευκρίνιση αυτή δίνεται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ινδία και εταιρίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι φοβάται για τις "επιπτώσεις στους ανθρώπους" αυτού του μέτρου "λόγω της αναστάτωσης" που επιφέρει "στις οικογένειες" και "ελπίζει ότι οι αμερικανικές αρχές θα αντιμετωπίσουν κατάλληλα το θέμα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters