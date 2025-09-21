Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν χθες, Σάββατο (20/9) στη Χάγη με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Επικαλούμενο την αστυνομία, το πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.

Ze tellen af om daarna met z’n allen de politie aan te vallen.



Maar achteraf zullen ze vast zeggen dat ze slachtoffer zijn van politiegeweld.#elsrechts #malieveld #a12 pic.twitter.com/9La0pezAZV — Oscar Vreeswijk 🔬 (@OVreeswijk) September 20, 2025

Μεγάλες ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους κυμάτιζαν ολλανδικές σημαίες και σημαίες που σχετίζονται με ακροδεξιές ομάδες, συγκρούστηκαν βίαια με την αστυνομία.

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.

Τριάντα άτομα συνελήφθησαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι Αρχές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο επιπλέον συλλήψεων τις επόμενες ημέρες, καθώς εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες.

«Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία», κατήγγειλε ο ηγέτης του D66, ο Ρομπ Γέτεν, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αποκαλώντας τους συμμετέχοντες στα επεισόδια «αποβράσματα».

Κανείς δεν βρισκόταν στο γραφείο εκείνη την ώρα, δήλωσαν στελέχη του κόμματος, σύμφωνα με το ANP.

Τη διαδήλωση που διοργάνωσε ακροδεξιός ακτιβιστής, απαιτώντας αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και σκληρά μέτρα κατά των αιτούντων άσυλο, λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές.

🇳🇱 #Netherlands: An anti-immigration protest in The Hague turned violent today when demonstrators left the authorised rally site at the Malieveld and stormed the nearby A12 highway. Around 1,500 people gathered on the road, where clashes erupted as police officers were pelted… pic.twitter.com/cr8ODuhNzI — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 20, 2025

Μια μικρότερη ομάδα διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς το συγκρότημα του ολλανδικού κοινοβουλίου, το οποίο είναι περιφραγμένο λόγω ανακαίνισης.

