Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences ανακοίνωσε ότι σημείωσε ένα «καθοριστικό βήμα» στην προσπάθειά της να επαναφέρει το θρυλικό πουλί ντόντο, που εξαφανίστηκε πριν από περίπου 400 χρόνια και έκτοτε έγινε σύμβολο της οριστικής εξαφάνισης ειδών.

Οι επιστήμονες της Colossal κατάφεραν να καλλιεργήσουν εξειδικευμένα κύτταρα από το αγριοπερίστερο, γνωστό παγκοσμίως ως το κοινό περιστέρι των πόλεων. Η ίδια μέθοδος θα επιχειρηθεί τώρα στο Νικομπάρ περιστέρι, τον πλησιέστερο ζωντανό συγγενή του ντόντο. Η εταιρεία χαρακτήρισε αυτήν την πρόοδο «θεμέλιο λίθο» για την αναβίωση του εξαφανισμένου πτηνού.

Η Μπεθ Σαπίρο, επικεφαλής επιστημονικών ερευνών της Colossal, τόνισε ότι «χωρίς αυτό το στάδιο δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Τώρα, ουσιαστικά, ξεκινά η πραγματική πορεία προς τον στόχο μας». Ο τελικός στόχος, όπως περιέγραψε η ίδια, είναι να δημιουργηθεί μέσα στα επόμενα πέντε με επτά χρόνια ένα πτηνό με χαρακτηριστικά που θα το καθιστούν σχεδόν αδιαχώριστο από τον ντόντο.

Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, είναι πολύπλοκη. Σε αντίθεση με τα θηλαστικά, τα πτηνά δεν μπορούν να κλωνοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, καθώς η ανάπτυξή τους γίνεται μέσα στο αυγό. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι επιστήμονες στρέφονται στη χρήση κυττάρων που προηγούνται των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων, τα λεγόμενα πρωτογενή γεννητικά κύτταρα (PGCs). Μέχρι σήμερα η μέθοδος είχε εφαρμοστεί μόνο σε κότες και χήνες, αλλά η Colossal ανακοίνωσε ότι ύστερα από εκατοντάδες αποτυχημένες δοκιμές βρήκε «συνταγή» που επέτρεψε την καλλιέργεια PGCs από περιστέρια.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο βήμα: τη δημιουργία περιστεριών που θα φέρουν τα γενετικά χαρακτηριστικά του ντόντο, με τη βοήθεια τροποποιημένων κοτόπουλων τα οποία θα λειτουργήσουν ως υποκατάστατες μητέρες και πατέρες. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μπεν Λαμ, η διαδικασία είναι αργή, απαιτεί δύο γενιές ζευγαρώματος και πολυετή έρευνα.

Η Colossal έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό αλλά και αντιδράσεις, όταν τον περασμένο Απρίλιο ανακοίνωσε τη «γέννηση» τριών κουταβιών που παρουσίασε ως αναβίωση του προϊστορικού λύκου dire wolf. Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε σχέδια για την επιστροφή του μαμούθ, της θηλακίνας (γνωστής ως τίγρης της Τασμανίας) και του εξαφανισμένου πτηνού moa. Συνολικά, έχει αντλήσει πάνω από 555 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

.@Colossal Biosciences has just announced a world first breakthrough in avian genetics and secured $120 million in new funding to accelerate its dodo de-extinction project.



Παρά τις ανακοινώσεις, αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις. Υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να «αναστηθεί» ένα εξαφανισμένο είδος, αλλά μόνο να δημιουργηθεί ένα γενετικά τροποποιημένο υβρίδιο. «Τα είδη δεν είναι απλώς ένα σύνολο γονιδίων», τονίζει ο Σκοτ ΜακΝτάγκαλ-Σάκλετον, ειδικός στην ορνιθολογία. «Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι ορμόνες και οι αλληλεπιδράσεις με τους γονείς διαμορφώνουν την ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορούμε να το αναπαράγουμε για έναν οργανισμό που έχει εξαφανιστεί».

Από την άλλη πλευρά, γενετιστές όπως ο Κοκ φαν Ούστερχαουτ, από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, βλέπουν στην τεχνολογία αυτή τεράστιες δυνατότητες για τη διατήρηση απειλούμενων πτηνών. Η γονιδιακή επεξεργασία θα μπορούσε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα ειδών με χαμηλή γενετική ποικιλία, όπως το ροζ περιστέρι του Μαυρίκιου, απέναντι σε ασθένειες ή την απώλεια οικοτόπων.

Ο ίδιος πάντως επισημαίνει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να σταματήσει την κρίση της βιοποικιλότητας. «Η πραγματική λύση είναι να αποτρέψουμε την εξαφάνιση και την καταστροφή των οικοσυστημάτων», σημειώνει, προειδοποιώντας ότι η «φαντασμαγορική επιστήμη τύπου Τζουράσικ Παρκ» ίσως αποσπάσει την προσοχή από τον πυρήνα του προβλήματος.

