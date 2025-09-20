Μια φωτογραφία με τις εικόνες των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατονομάζοντάς τους όλους ως Ρον Αράντ, ενός Ισραηλινού αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοείται από το 1988, ανήρτησε η Χαμάς την ίδια στιγμή που το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες τους επιχειρήσεις στην καρδιά της Γάζας.

Το κείμενο που συνοδεύει την εικόνα αναφέρει: «Λόγω της άρνησης του [Πρωθυπουργού Μπενιαμίν] Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του [Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».

Το κείμενο φαίνεται να κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, ενώ παράλληλα κατηγορεί τον Ζαμίρ ότι εκτελεί την εντολή κατάληψης της πόλης της Γάζας παρά την αναφερόμενη αντίθεσή του στο σχέδιο.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει φόβους ότι οι αγαπημένοι τους θα μοιραστούν την τύχη του Αράντ χωρίς συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας κρατούν 48 ομήρους εκ των οποίων 47 από τους 251 που απήχθησαν από τρομοκράτες με επικεφαλής τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι σοροί τουλάχιστον 26 επιβεβαιωμένων από τις IDF νεκρών. Είκοσι πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία άλλων δύο, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Μεταξύ των σορών που κρατούνται από τη Χαμάς είναι ένας στρατιώτης του Ισραηλινού Στρατού που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 30 ομήρους — 20 Ισραηλινούς πολίτες, πέντε στρατιώτες και πέντε Ταϊλανδούς υπηκόους — και τις σορούς οκτώ δολοφονημένων Ισραηλινών αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2024, και έναν επιπλέον όμηρο, έναν διπλό Αμερικανό-Ισραηλινό πολίτη, τον Μάιο του 2024 ως «χειρονομία» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τρομοκρατική ομάδα απελευθέρωσε 105 πολίτες κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου 2023, και τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν πριν από αυτήν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθέρωσε περίπου 2.000 φυλακισμένους Παλαιστίνιους τρομοκράτες, κρατούμενους ασφαλείας και υπόπτους τρομοκρατίας στη Γάζα που κρατούνταν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οκτώ όμηροι διασώθηκαν ζωντανοί από στρατιώτες και ανακτήθηκαν επίσης οι σοροί 51 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων τριών που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους, καθώς και η σορός ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σφοδρά την πόλης της Γάζας, όπως ανέφεραν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα παλαιστινιακά δημοσιεύματα.

Χθες, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε περίπου 100 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι στόχοι περιλάμβαναν σήραγγες, αποθήκες όπλων, πυρήνες πρακτόρων και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τρομοκρατικές ομάδες.

Οι αρχές της Χαμάς αναφέρουν ότι τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο Δρ. Ράμι Μάνα, διευθύνων σύμβουλος του Νοσοκομείου Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν μερικές από τις σορούς, λέει ότι μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνονται έξι άτομα από την ίδια οικογένεια μετά από βομβαρδισμό που έπληξε το σπίτι τους νωρίς σήμερα το πρωί. Ήταν συγγενείς του διευθυντή του νοσοκομείου, Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια, όπως είπε.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι πέντε ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια άλλη επιδρομή κοντά στην πλατεία Shawa.

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι είχε επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας και βομβάρδισε «υποδομές της Χαμάς».

Περίπου 250.000 - 500.000 από τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης την έχουν ήδη εγκαταλείψει, αλλά ορισμένοι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που έχουν τραυματιστεί από την προέλαση δήλωσαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Γάζας έχει ήδη αδειάσει από αμάχους και έχει μετατραπεί σε ερείπια. Εάν τα ισραηλινά στρατεύματα καταλάβουν την πόλη της Γάζας, ολόκληρος ο πληθυσμός των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της κατεστραμμένης περιοχής θα περιοριστεί σε έναν μικρό θύλακα στο νότο. Προς το παρόν, όλα αυτά τα σημεία ελέγχου μέσω των οποίων μπορούν να εισέλθουν αγαθά και άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται στο νότο, με το σημείο ελέγχου Ζικίμ που εξυπηρετούσε τον βορρά να είναι κλειστό από την περασμένη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Σκάι