Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Η κόρη του Τραμπ σε τουρκικό γιοτ», η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ αναφέρεται σε δημοσιέυμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Times σχετικά με τις καλοκαιρινές διακοπές της Τίφανι Τραμπ, κόρης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τίφανι Τραμπ και ο σύζυγός της, Μάικλ Μπούλος, φιλοξενήθηκαν στη Μεσόγειο χωρίς οικονομική επιβάρυνση στο πολυτελές γιοτ του Τούρκου επιχειρηματία Ερκιουμέντ Μπαγεγκάν. Την ίδια χρονική περίοδο, ο πεθερός της Τίφανι και σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, Μάσαντ Μπούλος, υπέγραφε συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας στη Λιβύη, όπου καθοριστικό ρόλο φέρεται να διαδραματίζει η εταιρεία του Μπαγεγκάν.

Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι η υπόθεση έχει και «ελληνική διάσταση», καθώς η κόρη του Τραμπ και ο σύζυγός της στη συνέχεια βρέθηκαν σε γιοτ που ανήκει στον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Γιάννη Παπαλέκα, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης σε επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της Λιβύης.

Πηγή: ΚΥΠΕ