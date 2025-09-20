Οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη κάθε Σεπτέμβριο για πολυήμερες ομιλίες και διαβουλεύσεις στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία την Τρίτη ξεκινά την 80ή σύνοδό της.

Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν το 1945 με 51 αρχικά μέλη και έκτοτε έχουν αυξηθεί σε 193. Οι ηγέτες δύο κρατών-παρατηρητών δηλαδή της Αγίας Έδρας και του Κράτους της Παλαιστίνης, και ενός μέλους παρατηρητή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν επίσης να απευθύνουν ομιλίες.

Η σειρά ομιλητών και οι χρόνοι

Είναι παράδοση για τη Βραζιλία να είναι πάντα το πρώτο κράτος μέλος που απευθύνεται στην Συνέλευση. Αυτό συμβαίνει επειδή στα πρώτα χρόνια του παγκόσμιου οργανισμού η Βραζιλία μιλούσε πρώτη όταν άλλες χώρες δίσταζαν να το κάνουν, εξηγούν αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Ως οικοδέσποινα της έδρας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δεύτερη χώρα που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση.

Από εκεί και πέρα, η λίστα βασίζεται στην ιεραρχία και γενικά στην αρχή της σειράς της εξυπηρέτησης. Οι αρχηγοί κρατών μιλούν πρώτοι, ακολουθούμενοι από τους αντιπροέδρους κρατών και τους πρίγκιπες-διάδοχους, τους αρχηγούς κυβερνήσεων, τους Υπουργούς και τους κατώτερους επικεφαλής αντιπροσωπειών.

Οι ηγέτες καλούνται να τηρήσουν ένα εθελοντικό χρονικό όριο 15 λεπτών.

Σύμφωνα με τα αρχεία του ΟΗΕ, μια από τις μεγαλύτερες ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά την έναρξη μιας Γενικής Συνέλευσης ήταν το 1960 από τον Κουβανό ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος μίλησε για περίπου 4 1/2 ώρες. Ο Λίβυος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφι μίλησε για περισσότερο από 1 1/2 ώρα το 2009.

Η θεματολογία

Κάθε έναρξη έκαστης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι ηγέτες μπορούν να αναφερθούν σύντομα στο θέμα αυτό πριν προχωρήσουν σε οποιοδήποτε άλλο θέλουν.

Το φετινό θέμα είναι: "Καλύτερα μαζί: 80 χρόνια και περισσότερα για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα."

Άλλα θέματα που είναι πιθανό να θίξουν οι ηγέτες περιλαμβάνουν βεβαίως την κατάσταση στη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου - καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται - πρόκειται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως καθώς οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να του δώσουν βίζα.

Θα απευθυνθεί μέσω βίντεο.

Άλλα θέματα αφορούν την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επιδιώξει να ενισχύσει την παγκόσμια υποστήριξη για το Κίεβο καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου περισσότερα από τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να απευθυνθεί στη συνέλευση την Τετάρτη, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα μιλήσει το Σάββατο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα.

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, για να δουν αν η Ουάσινγκτον ανακοινώσει μέτρα, όπως κυρώσεις, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι.

Στο Ιράν αναμένεται διπλωματία της τελευταίας στιγμής στη Νέα Υόρκη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα , καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αποφύγει την επαναφορά όλων των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράκτσι αναμένεται να παραστούν στα Ηνωμένα Έθνη.

Στην ατζέντα των θεμάτων περιλαμβάνεται επίσης το Συριακό, καθώς ο μεταβατικός πρόεδρος πήρε ταξιδιωτική εξαίρεση για να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου καθώς επίσης και η κλιματική κρίση, τα δικαιώματα των γυναικών, το Σουδάν και οι εντάσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας.

Αγώνας για το διορισμό νέου ΓΓ

Του χρόνου, τα Ηνωμένα Έθνη θα επιλέξουν νέο Γενικό Γραμματέα. Ο Γκουτέρες θα ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Είναι πιθανό να υπάρξει συζήτηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης την επόμενη εβδομάδα, σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να συμφωνήσει σε έναν υποψήφιο που θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 193 μελών για εκλογή, πράγμα που σημαίνει ότι οι πέντε δυνάμεις βέτο του συμβουλίου - Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ - πρέπει να συμφωνήσουν.